Consumo, con resultados dispar en supermercados y mayoristas

Las ventas en los mayoristas crecieron un 1,3% en la variación interanual del primer mes del 2026. Por su parte, las operaciones en supermercados y centros de compras mostraron una baja de 1,2% y 0,1%, respectivamente. Así lo indicaron los relevamientos que publicó el INDEC.

Con respecto a los datos de supermercados, en la medición contra el mismo mes de 2025, el índice de ventas totales a precios constantes marcó una caída de 1,2%. El indicador serie tendencia-ciclo también registró una variación negativa, de 0,1%, respecto al mes anterior.

Por su parte, las ventas totales a precios corrientes registradas en la Encuesta de Supermercados durante enero fueron de $2.339.233,3 millones, lo que representa un incremento de 25,1% respecto al mismo mes del año anterior.

Hubo sectores específicos que se destacaron por sus variaciones interanuales significativas. Según el informe, los grupos de artículos con mayores incrementos en las ventas a precios corrientes fueron: Carnes (49,4%), Verdulería y frutería (38,3%), Alimentos preparados y rotisería (32,5%) y Panadería (27,2%).

Con respecto a los medios de pago, las ventas a precios corrientes realizadas con efectivo fueron de $400.405,8 millones, lo que representa el 17,1% de las ventas totales y muestra un aumento de 35,4% respecto a enero de 2025.

Por su parte, las efectuadas mediante tarjeta de débito sumaron $585.091,7 millones, lo que representa el 25,0% de las ventas totales y una variación positiva de 8,5% respecto al mismo mes del año anterior.

Las ventas a precios corrientes abonadas con tarjeta de crédito sumaron un total de $1.008.091,3 millones, lo que representa el 43,1% de las ventas totales.

En el caso de los autoservicios mayoristas, el índice de ventas totales a precios constantes mostró una suba de 0,8% respecto al mes anterior.

De acuerdo al informe del organismo público, el consumo minorista sufrió un retroceso intermensual desestacionalizado del 1,5% contra diciembre, lo que implica su segunda contracción en los últimos tres meses.

malas señales

De esta manera, luego de un 2025 donde la variación interanual permaneció en terreno positivo a lo largo todo el año, en 2026 el nivel de ventas comienza a mostrar signos de deterioro, mientras el número índice a precios constantes se ubicó a 82,8 puntos.

El organismo también difundió la Encuesta Nacional de Centros de Compras, en donde detalló que las ventas totales a precios constantes en shoppings sumaron $5.676,8 millones en enero de 2026. Esto representó una caída del 0,1% respecto al mismo mes del año anterior.

Los principales consumos de los argentinos en los shoppings durante el primer mes del año fueron: indumentaria, calzado y marroquinería (33%), patio de comidas (20,5%), ropa deportiva (11,2%) y electrónicos (10,7%).

El informe del INDEC distingue los datos de gastos en shopping por jurisdicción, a precios corrientes:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las ventas alcanzaron los $139.315,2 millones, lo que representa un incremento del 23,8% respecto al mismo mes del año anterior.

En los 24 partidos del Gran Buenos Aires, el monto corriente ascendió a $169.135,7 millones y marcó una suba del 20,3% en términos interanuales.

La región Pampeana registró ventas totales por $117.122,6 millones.

En la Región Cuyo, el incremento fue del 21,2%, con un total de $36.178,4 millones.

Por último, la Región Norte y la Región Patagonia obtuvieron un valor de $26.764 millones y $24.205,7 millones, con un aumento porcentual de 7,8% y 21%, respectivamente.