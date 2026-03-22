La policía frustró un robo millonario en una maderera de Los Hornos

Un intento de robo de gran magnitud fue frustrado en las últimas horas en la localidad de Los Hornos, en La Plata, gracias a la rápida intervención de la Policía.

El hecho ocurrió el pasado 21 de marzo en un comercio del rubro maderero ubicado en calle 147 entre 66 y 67, cuando personal del Comando de Patrullas acudió a un alerta del 911 que advertía sobre un robo en proceso.

Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con el propietario del comercio, quien autorizó el ingreso al establecimiento. Tras una inspección en el interior, los uniformados encontraron a un hombre que había violentado el acceso y se encontraba dentro de las oficinas, donde había provocado desorden y reunido una importante suma de dinero.

Según fuentes policiales, el sospechoso ya había preparado un botín millonario listo para darse a la fuga, aunque solo se logró incautar una suma parcial de dinero en efectivo en su poder al momento de la aprehensión.

El delincuente fue reducido en el lugar y trasladado a la dependencia policial, quedando a disposición de la justicia. La causa fue caratulada como “tentativa de robo” y tomó intervención la UFI N°6 del Departamento Judicial La Plata, que avaló el procedimiento y dispuso las actuaciones correspondientes.

Gracias al rápido accionar policial, el robo no llegó a concretarse y se evitó una pérdida económica significativa para el comerciante.