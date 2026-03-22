Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

"Fue un baldazo de agua fría": la fuerte confesión del Chino Volpato sobre su salud

El integrante de Midachi, Chino Volpato, sorprendió con un relato crudo sobre el diagnóstico que recibió en el peor momento. 

"Fue un baldazo de agua fría": la fuerte confesión del Chino Volpato sobre su salud
22 de Marzo de 2026 | 09:55

Escuchar esta nota

El integrante de Midachi, Chino Volpato, sorprendió con un relato crudo sobre el diagnóstico que recibió en el peor momento. 

Durante la mesa, el integrante de Midachi abrió su corazón y reveló: “Yo tuve un problema complicado. Hace dos años, antes de empezar un show con Miguel, me descubrieron cáncer de próstata”.

El diagnóstico, según contó, fue un golpe inesperado. “Fue un baldazo de agua fría, porque parece una enfermedad curable y demás, pero tiene unos contratiempos terribles”, explicó con total sinceridad.

Lejos de optar por una operación, el humorista decidió encarar otro tipo de tratamiento y atravesó ese proceso mientras seguía trabajando. “En la temporada que hicimos con Miguel en Carlos Paz, todas las mañanas me iba con mi señora a Córdoba y me irradiaban”, recordó.

Finalmente, llevó tranquilidad sobre su presente y compartió la mejor noticia: “Los últimos estudios que me hicieron hace seis meses salieron todo bien, como si no hubiese ocurrido nada”.

Una historia de lucha, silencio y superación que dejó a todos impactados en la mesa de Mirtha Legrand.

LE PUEDE INTERESAR

La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata

LE PUEDE INTERESAR

Hollywood tras los Oscar: después del glamour de la alfombra roja, el ruido de la caja registradora vacía

Cuándo regresa Midachi a calle Corrientes

Midachi, uno de los fenómenos del humor más emblemáticos de la Argentina, confirmó la semana pasada su regreso a los escenarios con varias funciones programadas en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires del 27 al 30 de agosto de 2026, en un show que será el último encuentro con su público tras décadas de carrera.

El anuncio fue acompañado por la confirmación de que Miguel del Sel, Dady Brieva y Chino Volpato volverán a juntarse para repasar los personajes, sketchs y momentos más recordados de sus distintos espectáculos, con la promesa de humor, emoción y nostalgia para quienes los siguieron a lo largo de los años.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Guía de cines

La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Árboles caídos y calles anegadas en La Plata tras las lluvias: vecinos reportan complicaciones en algunos barrios

La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado lluvioso en La Plata

Toda la agenda deportiva de este sábado: eventos, horarios y TV

Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de este sábado 21 de marzo
+ Leidas

Distintos puntos de la zona norte de La Plata están sin luz

El escándalo de Adorni y una reacción tardía

El incómodo podio del que Medina busca salir

La tormenta trajo trastornos por árboles caídos y más cortes de luz

Estreno de gol para Castillo que amargó a Domínguez

VIDEO. Fiesta de Tilo: el Verde le dio vuelta el clásico a La Plata

Domingo ideal para disfrutar en La Plata: cómo sigue el tiempo y cuando llegan las lluvias de nuevo

Esperan más aumentos: los combustibles subieron 10%
Últimas noticias de Espectáculos

La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata

Hollywood tras los Oscar: después del glamour de la alfombra roja, el ruido de la caja registradora vacía

“Sentí que era una obligación”: cómo se filmó “La noche de los lápices”, la película de Héctor Olivera

“Buffy, la cazavampiros”: el regreso que no fue y un escándalo que sigue escalando
La Ciudad
Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de este domingo 22 de marzo
Domingo ideal para disfrutar en La Plata: cómo sigue el tiempo y cuando llegan las lluvias de nuevo
La tormenta trajo trastornos por árboles caídos y más cortes de luz
En La Plata, el agua es un drama que complica rutinas y presupuestos
Entre la quietud del río y los ecos del antiguo esplendor, la isla Paulino ensaya el resurgimiento
Información General
VIDEO.-Día Mundial del Agua: más de 2.200 millones de personas aún no tienen acceso a agua potable segura
¿Puede temblar La Plata?: lo que dicen los científicos sobre los sismos en la Región
Murió Michel Rolland, el enólogo que revolucionó el vino argentino y lo llevó al mundo
El platense por adopción que hizo del tejo un apasionado viaje entre ciudades y amigos
Los números de la suerte del sábado 21 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Deportes
La agenda deportiva del domingo se llena de fútbol: partidos, horarios y TV
“Fue el peor primer tiempo que tuvimos en el torneo”
El incómodo podio del que Medina busca salir
Por la Gloria: Boca busca volver al triunfo en La Bombonera
Lanús dio el golpe y le sacó el invicto a Vélez
Policiales
La violencia que no afloja: salvaje asalto a comerciantes de La Plata
“Caso tortilla”: la Justicia ordenó la autopsia del hombre que murió
Balearon a un vecino de Arana durante un asalto
En medio de la lluvia, un grave siniestro dejó a un motociclista en estado crítico
Dos hermanos y un pesado prontuario delictivo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla