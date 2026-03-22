Críticas a la posición del país ante la guerra en Irán

El exembajador en Venezuela y actual director del IDEAL, Oscar Laborde, expresó su preocupación por la postura del Gobierno frente a la guerra en Medio Oriente: “Ni el canciller ni el presidente tienen sana conciencia de lo que están provocando”.

Para Laborde, las expresiones oficiales que posicionan a Irán como un enemigo declarado y celebran acciones bélicas específicas exceden lo retórico y entran en un terreno de vulnerabilidad civil. “Esto va a traer consecuencias; tarde o temprano va a traer consecuencias contra Argentina. La ofensa de festejar el asesinato de un líder espiritual va a tener repercusiones, no tengo ninguna duda”, aseguró, trazando un paralelismo con las decisiones de la década del 90 que precedieron a los atentados a la Embajada de Israel, en 1992, y a la AMIA, en 1994.

Según su visión, existe una subestimación del riesgo por parte de las autoridades: “En su banalidad, en su superficialidad, no tienen plena conciencia de lo que están haciendo”.

El análisis también abordó la incapacidad operativa de las Fuerzas Armadas para sostener una misión de tal envergadura, lo que vuelve la postura oficial un gesto de “oportunismo” político sin sustento estratégico. Laborde remarcó que, mientras países de la región del Golfo mantienen cautela, Argentina se expone innecesariamente.