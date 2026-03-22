Fiesta de Tilo: el Verde le dio vuelta el clásico a La Plata

el festejo de los tilos, luego de quedarse con el clásico ante la plata como local / gonzalo calvelo

El viento y el corazón de Los Tilos todo lo empuja... Otra vez el Verde prevaleció en el clásico platense más continuado del rugby platense al ganar 17-13 como local, luego de estar 13-3 abajo en el resjultado. Experiencia, jerarquía en los momentos clave y mucha garra para lograr el tercer derby ante el canario de manera consecutiva.

¿Ganó bien Los Tilos? Ganó y está bien, porque cuando el partido lo tuvo a su favor supo cómo ir a ganarlo y el detalle fue la jugada de Joaquín Tuculet, que le metió un terrible salteo a perfil cambiado al Gato Martínez Salgado, que corrió por la banda derecha y apoyó el try que por primera vez en el encuentro lo ponía arriba ene l marcador, a falta de 10 minutos para el final.

Antes de seguir con el comentario del partido es importante remarcar que el protagonista absoluto de la jornada fue el viento. Fuerte. Muy fuerte. Sopló en casi toda la tarde en dirección de la avenida 25 a la 19, es decir que un Los Tilos jugó con un huracán en contra los primeros 40 minutos y luego le tocó a La Plata. Así lo eligió el local, que ganó el sorteo y así lo decidió.

En el primer tiempo La Plata lo aprovechó y con mucha energía, buena conducción de sus medios y un par de patadas certeras de Tomás Suárez Folch desde su campo. Tuvo más agresividad y ganó muchas veces en el juego aéreo. Estuvo la mayor parte del partido en terreno rival y a los 34 minutos fue Tomás Bernasconi quien apoyó luego de un maul continuado para estampar el 13-3 parcial.

Luego en el complemento Los Tilos mejoró. Supo que era su momento y fue por el partido.

Además jugó 10 minutos con un jugador más. Tuvo obtención en las formaciones y Bautista Santamarina acertó en dos penales a los palos.

Luego la jugada de Tuculet que le dejó el try a Martínez y otro penal del fullback para estirar a cuatro puntos la diferencia.

La Plata pudo lograr el triunfo porque en los minutos finales tuvo dos lines a pocos metros del ingoal. Estuvo cerca de la heroica pero las dos veces, principalmente la primera, desperdició la chance por mala coordinación y recuperó el local, que festejó con muchas ganas otro triunfo en el clásico. Sufrido y de remontada para dejar atrás la derrota ante Hindú y pensar otra vez en cosas importantes.