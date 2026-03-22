Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo

Irán desafía el ultimátum de Trump y restringe el paso por el estrecho de Ormuz

Teherán mantiene el bloqueo selectivo contra buques israelíes y estadounidenses pese a las amenazas de Washington.

Irán desafía el ultimátum de Trump y restringe el paso por el estrecho de Ormuz
22 de Marzo de 2026 | 11:15

Escuchar esta nota

 Irán ratificó este domingo el cierre discrecional del estrecho de Ormuz para embarcaciones de Estados Unidos e Israel, desafiando de manera directa el ultimátum de 48 horas emitido por el presidente Donald Trump para la liberación total de la vía marítima. 

La administración de Teherán sostiene que el paso permanece operativo para la navegación internacional, aunque bajo un estricto protocolo de supervisión estatal, en un contexto de máxima tensión militar en la región del golfo Pérsico.

El representante permanente de Irán ante la Organización Marítima Internacional (OMI) y embajador en Londres, Ali Musavi, es quien pone voz a la postura oficial al asegurar que "el estrecho de Ormuz está abierto para todos, excepto para los enemigos". Según el funcionario, el tránsito de buques por esta zona neurálgica para el comercio global es posible únicamente mediante la "coordinación con las autoridades iraníes para las disposiciones de seguridad y protección".

Según se supo, el diplomático señala a la “agresión” de la alianza entre Washington y Tel Aviv como el factor desencadenante de la crisis actual y remarca que el control del área responde a una necesidad de resguardar la soberanía frente a ataques externos.

En este sentido, Musavi subraya que, si bien la gestión de Teherán busca evitar una escalada mayor, existen condiciones innegociables para normalizar la actividad en el canal: “La diplomacia sigue siendo la prioridad de Irán. Sin embargo, el cese total de la agresión, así como la confianza mutua, son aún más importantes”.

Para el Gobierno iraní, las operaciones militares encabezadas por las fuerzas estadounidense e israelí constituyen la "raíz de la situación actual en el estrecho de Ormuz", invalidando la exigencia de apertura irrestricta planteada por la Casa Blanca.

LE PUEDE INTERESAR

Donald Trump, a fondo: amenaza directa al régimen iraní

LE PUEDE INTERESAR

Irán ataca con misiles de más largo alcance y hay preocupación en Europa

Mientras el plazo del ultimátum se agota, Teherán reafirma su disposición a cooperar con la OMI y otros países para mejorar la seguridad de los marinos, siempre que se respete el esquema de vigilancia impuesto por sus fuerzas de seguridad sobre el tránsito marítimo.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Árboles caídos y calles anegadas en La Plata tras las lluvias: vecinos reportan complicaciones en algunos barrios

La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado lluvioso en La Plata

Toda la agenda deportiva de este sábado: eventos, horarios y TV

Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de este sábado 21 de marzo
+ Leidas

El escándalo de Adorni y una reacción tardía

Distintos puntos de la zona norte de La Plata están sin luz

El incómodo podio del que Medina busca salir

Domingo ideal para disfrutar en La Plata: cómo sigue el tiempo y cuando llegan las lluvias de nuevo

Estreno de gol para Castillo que amargó a Domínguez

La tormenta trajo trastornos por árboles caídos y más cortes de luz

VIDEO. Fiesta de Tilo: el Verde le dio vuelta el clásico a La Plata

“Fue el peor primer tiempo que tuvimos en el torneo”
Últimas noticias de El Mundo

Donald Trump, a fondo: amenaza directa al régimen iraní

Irán ataca con misiles de más largo alcance y hay preocupación en Europa

Un fúsil ruso para el cantante cubano Silvio Rodríguez

“Nos quieren colonizar otra vez”, advierte Lula de Silva
Deportes
La agenda deportiva del domingo se llena de fútbol: partidos, horarios y TV
“Fue el peor primer tiempo que tuvimos en el torneo”
El incómodo podio del que Medina busca salir
Por la Gloria: Boca busca volver al triunfo en La Bombonera
Lanús dio el golpe y le sacó el invicto a Vélez
Policiales
Milagro en los festejos de Los Tilos: un portón aplastó a una joven y sobrevivió en La Plata
Asesinaron a un hombre tras una pelea afuera de un bar de San Miguel: cuatro “patovicas” detenidos
La violencia que no afloja: salvaje asalto a comerciantes de La Plata
“Caso tortilla”: la Justicia ordenó la autopsia del hombre que murió
Balearon a un vecino de Arana durante un asalto
Información General
VIDEO.-Día Mundial del Agua: más de 2.200 millones de personas aún no tienen acceso a agua potable segura
¿Puede temblar La Plata?: lo que dicen los científicos sobre los sismos en la Región
Murió Michel Rolland, el enólogo que revolucionó el vino argentino y lo llevó al mundo
El platense por adopción que hizo del tejo un apasionado viaje entre ciudades y amigos
Los números de la suerte del sábado 21 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla