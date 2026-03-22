Kicillof llevará su movimiento más allá del AMBA

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dio un paso concreto en el armado nacional de su proyecto presidencial con miras a 2027. Lo que durante meses fue una construcción más bien abstracta, el jueves tomó forma en la ciudad de Buenos Aires con el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), su sello político. La presentación entusiasmó a la militancia axelista porteña. Mientras, el mandatario se prepara para nuevas actividades con el objetivo de expandir el espacio en todo el país.

Dirigentes presentes en el acto señalaron, en diálogo con el portal El Economista, que la formalización del movimiento en territorio porteño les otorga mayor legitimidad y libertad para mostrarse como referentes del MDF. Ayer estrenarán pecheras y banderas en la Marcha de las Antorchas en la Comuna 8, y luego las llevarán a la movilización del 24 de marzo, por el aniversario del golpe de Estado de 1976, donde esperan contar con la presencia del gobernador.

La capital federal fue elegida como primer hito para cruzar la avenida General Paz por ser uno de los territorios donde el espacio muestra mayor grado de organización. Con la estructura ya consolidada en territorio bonaerense y la decisión de avanzar en el armado nacional, Kicillof optó por dar este primer paso. “No terminábamos de ser”, graficó una dirigente del espacio que responde a Andrés Larroque, ministro de Desarrollo bonaerense y uno de los principales armadores del MDF.

“Necesitábamos definir una identidad, y a partir de ayer tenemos otra fuerza para este tiempo”, explicó. Hasta ahora, los distintos sectores que lo respaldan se expresaban de manera dispersa bajo sus propias organizaciones.

El próximo acto en clave porteña sería el 9 de abril en Ciudad Universitaria con el objetivo de articular con el ámbito educativo.

Los principales armadores del gobernador en el distrito porteño lo acompañaron en el lanzamiento: el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, y la legisladora porteña Berenice Iañez, cercana a Larroque.

Más allá del AMBA

Fuentes del axelismo indicaron que Kicillof prevé viajar a Tierra del Fuego (la ciudad más austral del mundo) el 2 de abril, en el marco del aniversario de la Guerra de Malvinas. Sería otro gesto de proyección nacional más allá del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En aquella provincia gobierna Gustavo Melella, dirigente cercano al kirchnerismo con quien el mandatario bonaerense viene articulando en los últimos años. También mantiene vínculos con otros gobernadores como Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Elías Suárez (Santiago del Estero) y Sergio Ziliotto (La Pampa), a los que considera un punto de arranque para la construcción nacional.

Si bien Kicillof asistiría en su rol institucional, no descartan que mantenga reuniones políticas, incluso con intendentes, aunque sin exposición pública. “Va a ir a varias provincias en este tiempo. Todavía se están definiendo cuáles, pero son varias”.