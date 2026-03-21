Patrullero encajado tras lluvias y reclamos por obras en Berisso

Un patrullero de la Policía Bonaerense quedó encajado en calle 15 (ex 72) entre 128 y 129, en Berisso, luego de las lluvias registradas durante la madrugada y la mañana.

Vecinos de la zona informaron que no pudieron sacar sus vehículos y atribuyen la situación a obras realizadas por la Municipalidad hace aproximadamente cuatro meses.

Según indicaron, los trabajos consistieron en bajar el nivel de la calle para facilitar el escurrimiento hacia el río. Desde entonces, señalan que cada lluvia provoca anegamientos.

Un vecino afirmó que durante más de diez años mantuvieron la traza con aportes propios. También solicitaron la limpieza de caños que dificultan el drenaje.

Desde la Municipalidad de Berisso informaron que la intervención se realizó junto al área de Planeamiento y que el objetivo fue mejorar el escurrimiento del agua.

Indicaron que la obra forma parte de un plan más amplio y que resta ejecutar trabajos en la zona de 66 u otra alternativa para garantizar la salida del agua.

Además, señalaron que se avanzará con tareas para mejorar la circulación en la calle.