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La empresa de recolección de basura ¿la recoge o la tira?

La empresa de recolección de basura ¿la recoge o la tira?
22 de Marzo de 2026 | 11:41

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La problemática de la basura en La Plata vuelve a estar en el centro de la escena. Vecinos de distintos barrios denuncian que, lejos de resolverse, la situación empeora: contenedores desbordados, microbasurales que crecen a diario y un servicio de recolección que, aseguran, no cumple con lo prometido.

En el foco de las críticas aparece nuevamente la empresa ESUR, encargada del servicio en gran parte del distrito y cuestionada desde hace años por su desempeño.

Un servicio bajo la lupa

La recolección de residuos en la ciudad arrastra un largo historial de reclamos. La concesión actual fue renovada en 2018 y rige desde 2019, con vigencia hasta 2027, en un contrato millonario que insume una parte significativa del presupuesto municipal.

Sin embargo, los vecinos sostienen que el servicio no está a la altura. Denuncian que los camiones no pasan con la frecuencia adecuada, lo que genera acumulación de basura en esquinas, veredas y espacios públicos.

A esto se suma la falta de contenedores en algunos sectores y el colapso de los existentes, que terminan rodeados de residuos, con presencia de roedores, insectos y olores nauseabundos.

El problema no es nuevo: la empresa opera en la ciudad desde hace décadas y ha sido objeto de múltiples pedidos de informes y reclamos en el Concejo Deliberante por deficiencias en la prestación.

Basurales que crecen en distintos barrios

La postal se repite en distintos puntos de la ciudad y fue reflejada en reiteradas denuncias de vecinos a medios como El Día.

Entre los focos más críticos aparecen:

  • Altos de San Lorenzo: vecinos aseguran que hay calles donde el camión directamente no pasa, lo que obliga a formar basurales a cielo abierto.
  • Los Hornos y San Carlos: denuncian acumulación constante de residuos y presencia de ratas.
  • Villa Elvira: puntos crónicos con basura acumulada en esquinas y terrenos baldíos.
  • City Bell (24 y 443): uno de los lugares señalados por vecinos como basural persistente.
  • Melchor Romero, Abasto y Lisandro Olmos: proliferación de microbasurales en zonas periféricas.
  • Centro platense: contenedores desbordados en zonas como 50 entre 17 y 18 o avenida 60.

Además, en algunos sectores incluso se denunció la aparición de basurales clandestinos en canteras abandonadas o terrenos sin control, lo que agrava aún más el impacto ambiental.

Un problema ambiental y de salud pública

La acumulación de residuos no solo genera una mala imagen urbana, sino que representa un riesgo sanitario. La proliferación de plagas, los líquidos contaminantes y los malos olores afectan directamente la calidad de vida de los vecinos.

A nivel país, los basurales a cielo abierto son una problemática estructural: se estima que existen miles y que generan contaminación del suelo, del agua y del aire.

En La Plata, esta realidad se refleja en cada barrio donde la recolección falla o no alcanza.

Bronca vecinal y reclamos sin respuesta

“Es un desastre, no pasan los camiones”, es una de las frases que más se repite entre los frentistas. El hartazgo crece al ritmo de los residuos acumulados.

Mientras tanto, los reclamos se multiplican y apuntan tanto a la empresa como al control municipal. Los vecinos exigen soluciones urgentes, mayor frecuencia en la recolección y erradicación de los basurales.

La pregunta que sobrevuela en la ciudad es cada vez más fuerte:
¿la empresa de recolección de basura realmente la recoge… o la termina dejando en las calles?

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