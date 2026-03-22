Esperan más aumentos: los combustibles subieron 10%

La escalada bélica en Medio Oriente tras los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán abrió una crisis energética de alcance global que ya impacta en la Argentina. El primer efecto concreto se observa en los surtidores: en lo que va de marzo, los combustibles aumentaron en promedio un 10% en todo el país y las petroleras anticipan que la tendencia continuará si se sostienen los valores internacionales.

El conflicto afectó de manera directa el suministro mundial de crudo. El bloqueo del estrecho de Ormuz interrumpió el flujo de unos 20 millones de barriles diarios, cerca del 20% del comercio global. A eso se sumaron ataques a refinerías y plantas de Gas Natural Licuado, lo que refuerza la expectativa de un escenario de precios altos durante más tiempo.

En ese contexto, el barril de petróleo pasó de niveles cercanos a U$S 70 en febrero a picos de U$S 120 en marzo, con una estabilización reciente en torno a U$S 110. Se trata de un salto del 57% en pocas semanas, que comenzó a trasladarse a los precios locales. En estaciones de servicio de la Ciudad de Buenos Aires, los incrementos llegaron hasta el 12% en las primeras tres semanas del mes, con los combustibles premium por encima de los $ 2.000 por litro.

Desde YPF señalaron que buscarán amortiguar los aumentos, aunque en el sector admiten que existe un atraso significativo. Fuentes privadas estiman que la brecha respecto de los valores internacionales supera el 30%. “Estamos vendiendo a pérdida. Si no se corrige ahora, tampoco se va a poder bajar después”, indicó un ejecutivo del sector.

El impacto no se limita al costo de cargar combustible. Cada suba se traslada al resto de la economía. Estudios privados calculan que un incremento del 10% en naftas y gasoil suma alrededor de 0,4 puntos al Índice de Precios al Consumidor. Con los ajustes recientes, el efecto ya rondaría los 0,56 puntos en marzo, en un mes con inflación proyectada en torno al 3,5%.

Las perspectivas tampoco son alentadoras. La volatilidad del mercado internacional y la incertidumbre sobre la duración del conflicto debilitan las previsiones de una baja en el corto plazo. Incluso los precios futuros del crudo, que anticipaban una normalización rápida, comenzaron a ajustarse al alza.

Especialistas del sector energético coinciden en que, si el barril se mantiene en niveles actuales, habrá nuevos aumentos en los surtidores. La Argentina, pese a sus recursos, no queda al margen de las referencias internacionales. En ese marco, el encarecimiento de los combustibles se consolida como uno de los principales factores de presión sobre la inflación y el consumo en los próximos meses.

En paralelo, el frente energético suma tensión sobre las cuentas públicas y la política económica, en un contexto donde el Gobierno busca evitar un traslado pleno de los precios internacionales al mercado interno. Si bien el esquema de paridad de exportación funciona como referencia, existen señales de intervención para moderar el impacto, como la postergación de ajustes en el gas y la administración de importaciones de GNL. Esta estrategia apunta a contener la inflación en el corto plazo, aunque implica mayores costos fiscales o distorsiones en los precios relativos. Al mismo tiempo, la incertidumbre sobre la duración del conflicto y la magnitud de los daños en la infraestructura energética global complica cualquier planificación. En el sector advierten que sostener precios atrasados por mucho tiempo puede generar problemas de abastecimiento o desalentar inversiones,.