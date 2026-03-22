Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Impacto de la crisis energética global

Esperan más aumentos: los combustibles subieron 10%

El salto del petróleo tras la escalada en Medio Oriente presiona sobre los precios en surtidor. Empresas advierten por atraso del 30% y los analistas ven más inflación

Esperan más aumentos: los combustibles subieron 10%
22 de Marzo de 2026 | 02:25
Edición impresa

La escalada bélica en Medio Oriente tras los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán abrió una crisis energética de alcance global que ya impacta en la Argentina. El primer efecto concreto se observa en los surtidores: en lo que va de marzo, los combustibles aumentaron en promedio un 10% en todo el país y las petroleras anticipan que la tendencia continuará si se sostienen los valores internacionales.

El conflicto afectó de manera directa el suministro mundial de crudo. El bloqueo del estrecho de Ormuz interrumpió el flujo de unos 20 millones de barriles diarios, cerca del 20% del comercio global. A eso se sumaron ataques a refinerías y plantas de Gas Natural Licuado, lo que refuerza la expectativa de un escenario de precios altos durante más tiempo.

En ese contexto, el barril de petróleo pasó de niveles cercanos a U$S 70 en febrero a picos de U$S 120 en marzo, con una estabilización reciente en torno a U$S 110. Se trata de un salto del 57% en pocas semanas, que comenzó a trasladarse a los precios locales. En estaciones de servicio de la Ciudad de Buenos Aires, los incrementos llegaron hasta el 12% en las primeras tres semanas del mes, con los combustibles premium por encima de los $ 2.000 por litro.

Desde YPF señalaron que buscarán amortiguar los aumentos, aunque en el sector admiten que existe un atraso significativo. Fuentes privadas estiman que la brecha respecto de los valores internacionales supera el 30%. “Estamos vendiendo a pérdida. Si no se corrige ahora, tampoco se va a poder bajar después”, indicó un ejecutivo del sector.

El impacto no se limita al costo de cargar combustible. Cada suba se traslada al resto de la economía. Estudios privados calculan que un incremento del 10% en naftas y gasoil suma alrededor de 0,4 puntos al Índice de Precios al Consumidor. Con los ajustes recientes, el efecto ya rondaría los 0,56 puntos en marzo, en un mes con inflación proyectada en torno al 3,5%.

Las perspectivas tampoco son alentadoras. La volatilidad del mercado internacional y la incertidumbre sobre la duración del conflicto debilitan las previsiones de una baja en el corto plazo. Incluso los precios futuros del crudo, que anticipaban una normalización rápida, comenzaron a ajustarse al alza.

LE PUEDE INTERESAR

Hay alimentos que se encarecieron 25.000%

LE PUEDE INTERESAR

AFA-gate: allanan sedes y Faroni más complicado

Especialistas del sector energético coinciden en que, si el barril se mantiene en niveles actuales, habrá nuevos aumentos en los surtidores. La Argentina, pese a sus recursos, no queda al margen de las referencias internacionales. En ese marco, el encarecimiento de los combustibles se consolida como uno de los principales factores de presión sobre la inflación y el consumo en los próximos meses.

En paralelo, el frente energético suma tensión sobre las cuentas públicas y la política económica, en un contexto donde el Gobierno busca evitar un traslado pleno de los precios internacionales al mercado interno. Si bien el esquema de paridad de exportación funciona como referencia, existen señales de intervención para moderar el impacto, como la postergación de ajustes en el gas y la administración de importaciones de GNL. Esta estrategia apunta a contener la inflación en el corto plazo, aunque implica mayores costos fiscales o distorsiones en los precios relativos. Al mismo tiempo, la incertidumbre sobre la duración del conflicto y la magnitud de los daños en la infraestructura energética global complica cualquier planificación. En el sector advierten que sostener precios atrasados por mucho tiempo puede generar problemas de abastecimiento o desalentar inversiones,.

Efecto dominó
El aumento de los combustibles también impacta de lleno en los costos logísticos, con efectos directos sobre precios y niveles de actividad. El transporte de cargas, que depende casi exclusivamente del gasoil, enfrenta subas que ya comenzaron a trasladarse a tarifas en todo el país

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Árboles caídos y calles anegadas en La Plata tras las lluvias: vecinos reportan complicaciones en algunos barrios

La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado lluvioso en La Plata

Toda la agenda deportiva de este sábado: eventos, horarios y TV

Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de este sábado 21 de marzo
+ Leidas

Distintos puntos de la zona norte de La Plata están sin luz

Las Maristas se adueñaron del duelo platense de hockey femenino

La esperanza peronista, una reforma en marcha y la alianza que se busca reeditar

El escándalo de Adorni y una reacción tardía

Las alarmas en el sistema financiero: elige tu propia morosidad

VIDEO. Fiesta de Tilo: el Verde le dio vuelta el clásico a La Plata

El incómodo podio del que Medina busca salir

Esperan más aumentos: los combustibles subieron 10%
Últimas noticias de Política y Economía

Milei defendió sus políticas para controlar a la inmigración ilegal

Kicillof llevará su movimiento más allá del AMBA

Hay alimentos que se encarecieron 25.000%

AFA-gate: allanan sedes y Faroni más complicado
Policiales
La violencia que no afloja: salvaje asalto a comerciantes de La Plata
“Caso tortilla”: la Justicia ordenó la autopsia del hombre que murió
Balearon a un vecino de Arana durante un asalto
En medio de la lluvia, un grave siniestro dejó a un motociclista en estado crítico
Dos hermanos y un pesado prontuario delictivo
Espectáculos
Hollywood tras los Oscar: después del glamour de la alfombra roja, el ruido de la caja registradora vacía
“Sentí que era una obligación”: cómo se filmó “La noche de los lápices”, la película de Héctor Olivera
“Buffy, la cazavampiros”: el regreso que no fue y un escándalo que sigue escalando
El adiós a Daniel Buira, baterista de Los Piojos
Mugre, racismo, discriminación: receta magistral de "GH"
Deportes
“Fue el peor primer tiempo que tuvimos en el torneo”
El incómodo podio del que Medina busca salir
Por la Gloria: Boca busca volver al triunfo en La Bombonera
Lanús dio el golpe y le sacó el invicto a Vélez
River quiere seguir dulce de la mano de Coudet
Información General
¿Puede temblar La Plata?: lo que dicen los científicos sobre los sismos en la Región
Día Mundial del Agua: más de 2.200 millones de personas aún no tienen acceso a agua potable segura
Murió Michel Rolland, el enólogo que revolucionó el vino argentino y lo llevó al mundo
El platense por adopción que hizo del tejo un apasionado viaje entre ciudades y amigos
Los números de la suerte del sábado 21 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla