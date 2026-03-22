Milagro en los festejos de Los Tilos: un portón aplastó a una joven y sobrevivió en La Plata

Un dramático episodio se registró en la madrugada de este domingo en el Club Los Tilos, en La Plata, cuando una joven de 20 años resultó herida luego de que un portón de hierro se desplomara sobre su cuerpo en medio de una celebración.

El hecho ocurrió en la sede ubicada en calle 521 y 21, donde, según fuentes policiales que accedió en exclusiva EL DÍA, se desarrollaba una fiesta en simultáneo con actividades vinculadas al club. Personal del Comando de Patrullas fue alertado a través del 911 sobre la presencia de una mujer herida tras la caída de una estructura metálica.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que la víctima, presentaba dolencias producto del impacto, por lo que se solicitó de inmediato una ambulancia del SAME. La joven fue trasladada al Hospital de Gonnet, donde ingresó consciente y fuera de peligro, quedando en observación.

De acuerdo al parte oficial, el caso fue caratulado como “lesiones culposas” e interviene la UFI N°14 del Departamento Judicial La Plata. La fiscalía ordenó una serie de medidas para esclarecer lo ocurrido, entre ellas la identificación de los responsables del lugar, ya que el accidente se produjo en el marco de un evento con concurrencia de público.

Además, se confirmó la existencia de registros fílmicos que podrían ser clave para determinar cómo se produjo la caída del portón. También se dispuso la intervención de peritos y la realización de informes médicos correspondientes.

Si bien el desenlace pudo haber sido trágico, fuentes indicaron que la joven se encuentra fuera de peligro y a la espera del alta médica.

Festejos tras el clásico y una noche que terminó con preocupación

El episodio se dio en un contexto de celebración para el Club Los Tilos, que horas antes había logrado una importante victoria en el clásico local de rugby. El triunfo desató festejos entre jugadores, socios y simpatizantes, lo que derivó en la realización de una fiesta en las instalaciones.

Sin embargo, lo que debía ser una noche de alegría terminó empañado por el grave incidente, que ahora es materia de investigación para determinar responsabilidades y eventuales fallas en las condiciones de seguridad del lugar.