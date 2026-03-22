Por la Gloria: Boca busca volver al triunfo en La Bombonera

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En una prueba de fuego, el Xeneize recibe a Instituto desde las 20 en el Estadio Alberto J. Armando con la premisa de sumar de a tres, luego de cuatro igualdades consecutivas jugando en casa
Boca Juniors recibe esta noche desde las 20 a Instituto de Córdoba en La Bombonera, en el marco de la duodécima fecha de la Zona A del Torneo Apertura. El encuentro contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer y será televisado por ESPN Premium.
Luego de conocer a sus rivales para esta edición de la Copa Libertadores de América, el Xeneize vuelve a enfocarse en el plano local con la necesidad urgente de reencontrarse con el triunfo en el Estadio Alberto J. Armando. El equipo dirigido por Claudio Úbeda arrastra cuatro empates consecutivos en casa y buscará cortar esa racha para volver a conectar con su gente y afianzarse en zona de clasificación.
Pero el partido no solo tiene peso desde lo deportivo. También aparece como una prueba clave para sostener el ciclo del entrenador, que necesita resultados para ganar respaldo en un contexto que empieza a mostrar cierta impaciencia en el mundo Boca.
En cuanto al equipo, el DT tiene en mente realizar una sola modificación respecto al once que viene de empatar 1-1 ante Unión de Santa Fe. El cambio será obligado: Santiago Ascacíbar, afectado por un desgarro en el isquiotibial izquierdo, dejará su lugar en el mediocampo y todo indica que el reemplazante será Ander Herrera.
Más allá de algunas especulaciones sobre posibles variantes en defensa —con nombres como Juan Barinaga y Marco Pellegrino en consideración—, el entrenador se inclinaría por sostener la base del equipo que se mantiene invicto desde la cuarta jornada, apostando a consolidar una estructura que, aunque no termina de convencer, tampoco ha sufrido derrotas recientes.
Del otro lado estará Instituto, que llega envalentonado tras una importante victoria por 2-1 frente a Independiente, resultado que lo volvió a meter en la pelea por los puestos de clasificación a los octavos de final. Con 11 unidades, el equipo cordobés se ubica en la duodécima posición, pero sabe que un triunfo en La Bombonera lo dejaría a la par de Boca en la tabla.
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Sin embargo, la campaña de los dirigidos por Diego Flores ha sido irregular. Suman tres triunfos, dos empates y cinco derrotas, y además presentan una de las defensas más vulnerables del torneo, con 13 goles recibidos, solo superados por los 22 que ha encajado Newell’s Old Boys.
Con este panorama, el duelo en La Bombonera se presenta como un partido clave para ambos. Boca necesita ganar para recuperar confianza y sostener a su entrenador, mientras que Instituto intentará dar el golpe y seguir escalando en la tabla. Una noche con mucho en juego en el corazón de la Ribera.
Ander Herrera regresa a la titularidad en lugar del lesionado Santiago Ascacibar
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