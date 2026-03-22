Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |Televisa espn premium y arbitra leandro rey hilfer

Por la Gloria: Boca busca volver al triunfo en La Bombonera

En una prueba de fuego, el Xeneize recibe a Instituto desde las 20 en el Estadio Alberto J. Armando con la premisa de sumar de a tres, luego de cuatro igualdades consecutivas jugando en casa

Por la Gloria: Boca busca volver al triunfo en La Bombonera

boca juniors recibe desde las 20 a instituto en la bombonera / @boca

22 de Marzo de 2026 | 01:24
Edición impresa

Boca Juniors recibe esta noche desde las 20 a Instituto de Córdoba en La Bombonera, en el marco de la duodécima fecha de la Zona A del Torneo Apertura. El encuentro contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer y será televisado por ESPN Premium.

Luego de conocer a sus rivales para esta edición de la Copa Libertadores de América, el Xeneize vuelve a enfocarse en el plano local con la necesidad urgente de reencontrarse con el triunfo en el Estadio Alberto J. Armando. El equipo dirigido por Claudio Úbeda arrastra cuatro empates consecutivos en casa y buscará cortar esa racha para volver a conectar con su gente y afianzarse en zona de clasificación.

Pero el partido no solo tiene peso desde lo deportivo. También aparece como una prueba clave para sostener el ciclo del entrenador, que necesita resultados para ganar respaldo en un contexto que empieza a mostrar cierta impaciencia en el mundo Boca.

En cuanto al equipo, el DT tiene en mente realizar una sola modificación respecto al once que viene de empatar 1-1 ante Unión de Santa Fe. El cambio será obligado: Santiago Ascacíbar, afectado por un desgarro en el isquiotibial izquierdo, dejará su lugar en el mediocampo y todo indica que el reemplazante será Ander Herrera.

Más allá de algunas especulaciones sobre posibles variantes en defensa —con nombres como Juan Barinaga y Marco Pellegrino en consideración—, el entrenador se inclinaría por sostener la base del equipo que se mantiene invicto desde la cuarta jornada, apostando a consolidar una estructura que, aunque no termina de convencer, tampoco ha sufrido derrotas recientes.

Del otro lado estará Instituto, que llega envalentonado tras una importante victoria por 2-1 frente a Independiente, resultado que lo volvió a meter en la pelea por los puestos de clasificación a los octavos de final. Con 11 unidades, el equipo cordobés se ubica en la duodécima posición, pero sabe que un triunfo en La Bombonera lo dejaría a la par de Boca en la tabla.

LE PUEDE INTERESAR

Lanús dio el golpe y le sacó el invicto a Vélez

LE PUEDE INTERESAR

River quiere seguir dulce de la mano de Coudet

Sin embargo, la campaña de los dirigidos por Diego Flores ha sido irregular. Suman tres triunfos, dos empates y cinco derrotas, y además presentan una de las defensas más vulnerables del torneo, con 13 goles recibidos, solo superados por los 22 que ha encajado Newell’s Old Boys.

Con este panorama, el duelo en La Bombonera se presenta como un partido clave para ambos. Boca necesita ganar para recuperar confianza y sostener a su entrenador, mientras que Instituto intentará dar el golpe y seguir escalando en la tabla. Una noche con mucho en juego en el corazón de la Ribera.

Ander Herrera regresa a la titularidad en lugar del lesionado Santiago Ascacibar

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

La racha que el Xeneize buscar cortar jugando como local
Multimedia

Fútbol Infantil

Turf - Programas y resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Árboles caídos y calles anegadas en La Plata tras las lluvias: vecinos reportan complicaciones en algunos barrios

La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado lluvioso en La Plata

Toda la agenda deportiva de este sábado: eventos, horarios y TV

Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de este sábado 21 de marzo
+ Leidas

Distintos puntos de la zona norte de La Plata están sin luz

Las Maristas se adueñaron del duelo platense de hockey femenino

La esperanza peronista, una reforma en marcha y la alianza que se busca reeditar

Las alarmas en el sistema financiero: elige tu propia morosidad

El escándalo de Adorni y una reacción tardía

El incómodo podio del que Medina busca salir

Contaminación en el Río de la Plata: crece la preocupación y se multiplican las dudas sobre sus aguas

El impacto en la salud: efectos de la falta de agua potable y otros servicios
Últimas noticias de Deportes

“Fue el peor primer tiempo que tuvimos en el torneo”

El incómodo podio del que Medina busca salir

Lanús dio el golpe y le sacó el invicto a Vélez

River quiere seguir dulce de la mano de Coudet
Policiales
La violencia que no afloja: salvaje asalto a comerciantes de La Plata
“Caso tortilla”: la Justicia ordenó la autopsia del hombre que murió
Balearon a un vecino de Arana durante un asalto
En medio de la lluvia, un grave siniestro dejó a un motociclista en estado crítico
Dos hermanos y un pesado prontuario delictivo
Política y Economía
Milei defendió sus políticas para controlar a la inmigración ilegal
Kicillof llevará su movimiento más allá del AMBA
Esperan más aumentos: los combustibles subieron 10%
Hay alimentos que se encarecieron 25.000%
AFA-gate: allanan sedes y Faroni más complicado
Espectáculos
Hollywood tras los Oscar: después del glamour de la alfombra roja, el ruido de la caja registradora vacía
“Sentí que era una obligación”: cómo se filmó “La noche de los lápices”, la película de Héctor Olivera
“Buffy, la cazavampiros”: el regreso que no fue y un escándalo que sigue escalando
El adiós a Daniel Buira, baterista de Los Piojos
Mugre, racismo, discriminación: receta magistral de "GH"
La Ciudad
La tormenta trajo trastornos por árboles caídos y más cortes de luz
En La Plata, el agua es un drama que complica rutinas y presupuestos
Entre la quietud del río y los ecos del antiguo esplendor, la isla Paulino ensaya el resurgimiento
Los docentes de la UNLP suman 2 semanas de paro
Los paquetes de Semana Santa aún no arrancan

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla