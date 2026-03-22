Hay alimentos que se encarecieron 25.000%

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El yogur, el aceite de girasol y el café molido lideraron una escalada de precios que superó ampliamente la inflación general
La inflación en la Argentina no es solo un número en una planilla oficial. Es el precio del yogur, del aceite, del asado y del café. Es la diferencia entre lo que se gana y lo que cuesta llenar el changuito. Y, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), esa diferencia se volvió abismal en la última década.
Un relevamiento de los precios del rubro Alimentos y Bebidas no alcohólicas en el Gran Buenos Aires, tomando como punto de partida abril de 2016 -el registro más antiguo disponible- y llegando hasta febrero de 2026, arroja cifras que resultan difíciles de procesar: las subas más moderadas superaron el 7.000%, mientras que los incrementos más pronunciados treparon por encima del 20.000 por ciento.
Desde diciembre de 2016 hasta febrero de 2026, el Índice de Precios al Consumidor acumuló una suba de 10.615%. En ese mismo lapso, los alimentos relevados por el INDEC aumentaron, en promedio, 11.423%: 808 puntos porcentuales por encima de la inflación general.
El producto que más se encareció en el período fue el yogur firme en envase de 195 cc, con una variación de 22.551%. En 2016, ese producto costaba $11; en febrero pasado, llegó a $2.449. Apenas detrás figura el aceite de girasol: la botella de 1,5 litros pasó de $26 a $5.779, lo que equivale a una suba de 22.228%. El tercer lugar corresponde al café molido de 500 gramos, que saltó de $62 a $12.812 en diez años, con un incremento de 20.442 por ciento.
Más abajo en el ranking, pero con números igualmente contundentes, aparecen la manzana deliciosa (18.417% de suba, de $25 a $4.652 el kilo) y la manteca (17.296%, de $23 a $4.006 por 200 gramos).
La volatilidad del precio de la carne fue uno de los temas más comentados hacia finales de 2025, pero los números del INDEC muestran que la tendencia al alza no es nueva: es una constante de toda la década. Cuatro cortes tradicionales integran el “top ten” de los productos que más aumentaron, todos con incrementos superiores al 16.000 por ciento.
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La nalga encabeza esa lista dentro del segmento carnicero: el kilo pasó de $121 a $20.528, una variación de 16.883%. La siguen la paleta (de $94 a $15.818, con 16.751% de suba), el asado (de $100 a $16.852, con 16.702%) y el cuadril (16.500% exacto en diez años).
Otros alimentos que superaron el umbral del 15.000% fueron el limón (16.279%), la carne picada común (15.591%), la cerveza en botella de litro (15.255%), las hamburguesas congeladas (15.145%) y el queso pategrás (15.004 por ciento).
Incluso los productos con menores incrementos registraron subas llamativas. La cebolla fue el alimento más estable del período: pasó de $14 a $1.005, con una variación de 7.185%. La naranja acumuló 7.470% (de $23 a $1.756 el kilo) y las galletitas de agua de 250 gramos subieron 8.012%, de $17 a $1.354 en el Gran Buenos Aires.
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