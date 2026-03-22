Asesinaron a un hombre tras una pelea afuera de un bar de San Miguel: cuatro “patovicas” detenidos

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La víctima y otras dos personas querían entrar al lugar cuando estaba cerrando. Se produjo una discusión y luego vinieron los golpes en la vereda del reducto.
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Un hombre de 51 años fue asesinado esta madrugada tras una pelea en la puerta de un boliche de la localidad bonaerense de San Miguel y por el hecho hay cuatro "patovicas" detenidos.
Fuentes policiales revelaron que el hecho se produjo en el bar "Sutton", ubicado entre las calles Las Heras y Paunero.
Según las primeras informaciones, el hecho ocurrió alrededor de las 4:00, cuando la víctima, identificada como Alexis Oscar Rogers, llegó al lugar junto a otras dos personas (un joven de 23 años, que sería su hijo, y otro hombre de 46 años) con la intención de ingresar.
Al serles negada la entrada, ya que estaba cerrando el boliche, se inició una discusión con el personal de seguridad privada, que derivó en una pelea en la vereda.
Durante el enfrentamiento con el personal de seguridad del lugar, un hombre de 51 años recibió golpes por parte del personal, hecho que está bajo investigación judicial; luego cayó al piso y falleció.
El informe inicial realizado al cuerpo de la víctima determinó que el deceso pudo producirse por asfixia mecánica, por lo que se ordenó la detención de cuatro "patovicas" de 22, 36, 49 y 50 años, respectivamente.
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La fiscalía interviniente (UFI 21 de Malvinas Argentinas) ordenó la aprehensión de cuatro miembros del personal de seguridad del bar por su presunta participación en los hechos.
En tanto, el reducto se encuentra clausurado y está interviniendo la Policía Científica de la fuerza bonaerense.
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