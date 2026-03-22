Domingo ideal para disfrutar en La Plata: cómo sigue el tiempo y cuando llegan las lluvias de nuevo

Este domingo, la ciudad de La Plata tendrá una jornada con condiciones estables y un clima que acompañará las actividades al aire libre. De acuerdo a los datos del Servicio Meteorológico Nacional, se espera un cielo algo nublado durante gran parte del día.

La mañana comenzará fresca, con una temperatura mínima de 12°C, mientras que con el correr de las horas el ambiente se volverá más templado, alcanzando una máxima de 24°C.

En cuanto al viento, será leve y soplará desde el sector este, lo que contribuirá a mantener condiciones agradables sin cambios bruscos en el clima.

Sin embargo, el buen tiempo no se extendería demasiado. Según las previsiones, para este lunes se espera el regreso de las lluvias durante la tarde en la región. La jornada se presentará con cielo mayormente nublado, una temperatura mínima de 15°C y una máxima que rondará los 21°C.

De esta manera, el domingo aparece como la mejor oportunidad para disfrutar al aire libre antes de un inicio de semana con condiciones inestables.