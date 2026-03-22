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Política y Economía |“El superávit no alcanza”

Melconian criticó el programa económico y el freno en la actividad

Melconian criticó el programa económico y el freno en la actividad
22 de Marzo de 2026 | 02:19
Edición impresa

El economista Carlos Melconian lanzó una advertencia sobre la marcha del programa económico al sostener que, pese al orden macroeconómico alcanzado, la actividad interna continúa paralizada y sin señales de recuperación sostenida: “El superávit no alcanza”.

Melconian marcó una clara distinción entre los logros fiscales y la realidad cotidiana: “El bienio da cero”, afirmó, al describir un escenario donde el crecimiento agregado resulta prácticamente nulo si se descuenta el impacto del sector agropecuario. En ese contexto, subrayó que amplios segmentos de la economía -como la industria, la construcción y el comercio- atraviesan una situación crítica, con caída de la rentabilidad y deterioro frente a años anteriores.

También cuestionó uno de los pilares del esquema oficial: la acumulación de reservas. “Compró dólares pero no subió reservas”, señaló, al explicar que las divisas adquiridas por el Banco Central se destinan al pago de deuda, lo que impide fortalecer la posición externa. “Los dólares que se compran son para pagar”, insistió en declaraciones radiales.

En paralelo, advirtió sobre la falta de circulación monetaria y sus consecuencias sobre la actividad. Según explicó, el intento de estabilización no logra traducirse en una remonetización de la economía. “El arte de emitir virtuosamente y que la economía se monetice es el arte de la confianza”, sostuvo, y remarcó que ese proceso no ocurre en la actualidad.

En esa línea, puso el foco en el comportamiento de los ahorristas y el regreso de la dolarización. “Volvió la dolarización de las personas”, indicó, al relacionar este fenómeno tanto a la historia económica argentina como a la persistente falta de confianza en el peso.

Respecto del frente internacional, relativizó el impacto inmediato del conflicto en Medio Oriente sobre la economía local. “Es una mancha más al tigre”, definió, al tiempo que llamó a evitar tanto el alarmismo como el optimismo excesivo. “Nadie sabe cuánto dura, cómo termina ni dónde queda un precio clave como el petróleo”, advirtió.

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