“Caso tortilla”: la Justicia ordenó la autopsia del hombre que murió

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La fiscalía avanza con medidas para determinar si la muerte estuvo vinculada al presunto consumo de un alimento en mal estado
La muerte de Carlos Galván tras el presunto consumo de un alimento en mal estado comprado en una panadería en La Plata sumó en las últimas horas un capítulo clave: la Justicia avanza con medidas periciales determinantes para esclarecer el caso, en una causa que EL DIA dio a conocer en exclusiva y que sigue sumando derivaciones.
Tal como se informó, el episodio se originó luego de que una pareja se descompusiera tras ingerir una tortilla comprada en un local de diagonal 73 y 64, entre Plaza Rocha y Plaza Matheu. El cuadro derivó en la internación de ambos en el Hospital San Martín y, con el correr de las horas, en el fallecimiento del hombre, mientras que su esposa logró recuperarse.
Según trascendió, estudios de laboratorio habrían detectado la presencia de salmonella, lo que reforzó la hipótesis de un cuadro compatible con una intoxicación alimentaria, aunque las circunstancias precisas del deceso aún no fueron determinadas.
En este contexto, y de acuerdo a lo que pudo reconstruir este diario en base a fuentes calificadas, la fiscalía dispuso la realización de una autopsia sobre el cuerpo de la víctima, junto a una serie de pericias complementarias que serán clave para establecer con precisión las causas de la muerte.
Las medidas se enmarcan en la investigación iniciada de oficio por el fiscal Fernando Martín Padován, titular de la UFI N° 12 de La Plata, bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”, con intervención de la DDI y áreas especializadas.
En paralelo, se continúa con la recolección de elementos de interés, entre ellos informes médicos, testimonios y análisis vinculados al alimento consumido, en un intento por reconstruir la secuencia de los hechos y determinar si existieron responsabilidades en la elaboración o comercialización del producto.
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Fuentes vinculadas al expediente señalaron que las próximas horas serán determinantes, ya que los resultados de las pericias podrían aportar definiciones clave en torno al origen del cuadro que derivó en la muerte del hombre.
Mientras tanto, en el plano administrativo también hubo novedades. Tal como había anticipado este diario, durante la jornada del sábado el comercio señalado volvió a ser clausurado, luego de que previamente se detectara que había retomado la actividad pese a una medida preventiva vigente.
De acuerdo a lo reconstruido por EL DIA, la nueva intervención se concretó tras constatarse la reapertura del local en condiciones irregulares. En cuanto al aspecto sanitario, continúan en análisis las muestras de alimentos tomadas en el lugar, cuyos resultados podrían demorar varios días.
De este modo, lo que comenzó como un episodio doméstico con un desenlace trágico se consolidó como una causa con derivaciones judiciales y administrativas, en donde la clave está puesta en los resultados periciales para esclarecer qué pasó y si hubo responsabilidades.
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