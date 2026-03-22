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La Ciudad |En la zona del bosque, cayeron 80 milímetros en menos de dos horas

La tormenta trajo trastornos por árboles caídos y más cortes de luz

Durante la madrugada hubo anegamiento en algunas calles. Dos mujeres heridas al quedar debajo de las ramas

La tormenta trajo trastornos por árboles caídos y más cortes de luz

En 531 y 138, Uno de los árboles derrumbado por el viento /EL DIA

22 de Marzo de 2026 | 02:27
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La tormenta que azotó a La Plata y gran parte de la Región, durante la madrugada de ayer dejó una postal conocida para los vecinos: calles anegadas, árboles caídos, interrupciones en los servicios y una larga lista de reclamos que, con cada episodio climático, vuelven a repetirse.

El fenómeno, de corta duración pero alta intensidad, descargó una importante cantidad de agua en muy poco tiempo. El pico se registró en la zona del Bosque, donde se superaron los 80 milímetros en menos de dos horas, mientras que en distintos barrios los registros también fueron elevados, con valores que rondaron los 70 milímetros en sectores como Villa Elvira y San Lorenzo, y un mínimo cercano a los 35 milímetros en Los Hornos.

En este marco, uno de los episodios más impactantes se vivió justamente en esa localidad. En 155 y 61, un árbol de gran porte se desplomó en plena vía pública y aplastó a una mujer que caminaba por la zona. “Iba caminando y se le cayó el árbol encima”, relató un testigo. La víctima fue trasladada con varios golpes al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero.

El hecho, que ocurrió en el medio del temporal, generó momentos de angustia entre los frentistas, que rápidamente dieron aviso a los servicios de emergencia.

Pero no fue el único caso. Un segundo accidente se detectó en 526 y 30, Tolosa, donde una joven que circulaba en moto fue alcanzada por una rama que se desprendió en plena vía pública y tuvo que ser atentida por el SAME.

A su vez, en distintos barrios también se reportaron caídas de ramas y postes, algunos sobre vehículos, lo que volvió a encender la preocupación por el estado del arbolado urbano y la falta de mantenimiento preventivo.

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A la par, los anegamientos complicaron la circulación en varias zonas. Desde primeras horas del día, vecinos de distintos barrios advirtieron sobre calles convertidas en verdaderos espejos de agua, con dificultades para transitar tanto a pie como en vehículos. Uno de esos casos, se dio en la esquina de 13 y 32. En sectores de la periferia, incluso, el problema se agravó por la presencia de barro, lo que volvió intransitables algunas arterias, especialmente en zonas como Hernández, donde los reclamos se reiteran ante cada lluvia.

“Cada vez que llueve pasa lo mismo, no se puede salir ni entrar al barrio”, coincidieron frentistas, quienes volvieron a reclamar por obras hidráulicas y mantenimiento de calles.

sin luz, otra vez

En paralelo, los cortes de energía eléctrica afectaron a una amplia cantidad de usuarios. Hubo barrios que permanecieron sin suministro durante más de varias horas, en algunos casos desde la madrugada hasta entrada la tarde.

Uno de los acontecimientos más prolongados se registró en Berisso, donde frentistas de la zona de 29 entre 170 y 171 indicaron que el corte se produjo alrededor de las 3 de la madrugada y el servicio fue restituido recién pasadas las 18. Otras zonas críticas fueron: desde 17 entre 64 y 65 hasta 66 y 18, pasando por 16 y 60, Parque Sicardi e inmediaciones de Plaza Paso y Plaza Moreno, donde usuarios reportaron haber permanecido sin suministro durante varias horas. Por la tarde también padecieron un corte de luz en Arturo Seguí y Villa Elisa.

Comercios sin poder abrir, alimentos que se echaron a perder y hogares sin agua -por la falta de funcionamiento de bombas- formaron parte del escenario que describieron los damnificados.

“Estamos sin luz desde la madrugada y nadie nos da una respuesta”, señaló un vecino en medio de los reclamos, mientras cuadrillas trabajaban para restablecer el servicio de manera paulatina.

Si bien el alerta meteorológico anticipaba tormentas fuertes, entre calles anegadas, árboles caídos y servicios interrumpidos, la tormenta reforzó la sensación de que la Ciudad revive problemas que aún no tienen solución definitiva.

 

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En 531 y 138, Uno de los árboles derrumbado por el viento /EL DIA

los postes caídos son una postal habitual tras las lluvias / el dia

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