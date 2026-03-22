Caso $LIBRA: el laberinto offshore que rodea a Novelli y los interrogantes que crecen

El caso $LIBRA dejó de ser un episodio aislado del mundo de las criptomonedas para convertirse en una trama compleja que mezcla finanzas internacionales, vínculos políticos y estructuras offshore. A medida que avanzan las investigaciones, surge un mapa financiero que expone movimientos en distintos puntos del planeta y abre interrogantes sobre la relación entre negocios privados y decisiones públicas.

En el centro de esa red aparece Mauricio Novelli, señalado como una pieza clave en el lanzamiento del criptoactivo y en los contactos que lo rodearon. La información recuperada de sus dispositivos electrónicos permitió reconstruir una arquitectura financiera que incluye sociedades registradas en jurisdicciones de baja transparencia y operaciones vinculadas a plataformas de trading. El entramado incluye estructuras societarias en las Islas Vírgenes Británicas, registros vinculados a Delaware —un estado estadounidense reconocido por su opacidad corporativa— y conexiones que apuntan a Panamá y las Islas Caimán. En paralelo, se detectaron cuentas bancarias en Estados Unidos y gestiones que sugieren la búsqueda de nuevas vías financieras en Centroamérica.

La multiplicación de sociedades y domicilios legales no es, por sí misma, una irregularidad. Sin embargo, en este caso adquiere otro significado al coincidir con fechas clave relacionadas con el lanzamiento y posterior colapso de activos digitales que generaron pérdidas millonarias para inversores. La secuencia temporal y la repetición de contactos con entidades offshore alimentan la sospecha de que la estructura pudo haber sido diseñada para facilitar movimientos financieros difíciles de rastrear.

Antecedentes

El antecedente más cercano a $LIBRA fue el proyecto Vulcano, otro token digital que también terminó en colapso y dejó pérdidas significativas. Para ese desarrollo se habría constituido una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas y se firmaron acuerdos con actores internacionales. Aquella experiencia anticipó un patrón: entusiasmo inicial, promoción masiva y un desenlace abrupto que dejó a miles de inversores sin respaldo. Las comunicaciones analizadas muestran que, en paralelo a estas operaciones, se produjeron interacciones con direcciones vinculadas a entidades financieras radicadas en las Islas Caimán. En total, se registraron múltiples contactos electrónicos con un mismo domicilio corporativo, varios de ellos en momentos cercanos a reuniones y decisiones estratégicas vinculadas al lanzamiento del criptoactivo.

Al mismo tiempo, los registros revelan movimientos que sugieren la conversión de criptomonedas a efectivo mediante intermediarios financieros. En algunos intercambios se menciona la necesidad de disponer de dinero físico para afrontar pagos, lo que sugiere un circuito híbrido entre el mundo digital y el financiero tradicional. Pero uno de los aspectos más sensibles del caso es el que involucra presuntos pagos periódicos a figuras públicas cuando aún ocupaban cargos legislativos.

Mensajes y audios reconstruidos describen transferencias mensuales que habrían sido consideradas como “sueldos” dentro de una estructura que incluía a otros colaboradores e influencers vinculados a la difusión de proyectos digitales.

La existencia de esos registros no implica necesariamente que todos los pagos se hayan concretado ni que hayan tenido un destino irregular. Sin embargo, su sola mención plantea un interrogante institucional relevante: qué límites existen entre la promoción privada y la función pública, y hasta dónde puede extenderse la relación entre empresarios del mundo digital y dirigentes políticos.

Transferencias

El escenario se vuelve aún más delicado cuando se analizan transferencias registradas a personas cercanas al poder político y los ingresos reiterados a edificios oficiales por parte de los protagonistas del caso. En términos institucionales, esos elementos refuerzan la necesidad de establecer con claridad qué actividades fueron estrictamente privadas y cuáles pudieron cruzar la frontera de la función pública.

En el fondo, el caso $LIBRA expone un fenómeno que trasciende nombres propios: la velocidad con la que se expanden los negocios digitales y la dificultad del Estado para seguirles el ritmo regulatorio. Las criptomonedas y los activos digitales ofrecen oportunidades legítimas, pero también abren zonas grises donde la opacidad financiera puede convertirse en herramienta para ocultar responsabilidades.

El desafío no es solo judicial, sino político. La credibilidad institucional depende de la transparencia y de la capacidad para despejar dudas en tiempo y forma. Cuando aparecen indicios de vínculos entre estructuras offshore y decisiones públicas, la sospecha se convierte en un problema colectivo que afecta la confianza en el sistema. El caso todavía está lejos de una conclusión definitiva. Faltan pruebas, verificaciones y decisiones judiciales que determinen responsabilidades concretas. Sin embargo, lo que ya emerge con claridad es un patrón: el uso de múltiples jurisdicciones, la circulación de activos digitales y la interacción constante entre el mundo financiero y la esfera política.

Más allá de su desenlace judicial, el episodio deja una enseñanza inquietante. En una era donde el dinero puede cruzar fronteras en segundos y las estructuras societarias se multiplican con facilidad, la transparencia deja de ser una opción y se convierte en una obligación esencial para sostener la legitimidad democrática.