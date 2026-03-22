El escándalo de Adorni y una reacción tardía

A casi dos semanas del escándalo por los vuelos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a su esposa en la comitiva presidencial que viajó a Estados Unidos, el Gobierno inició un proceso de balance interno que dejó al descubierto falencias en la gestión comunicacional y tensiones políticas dentro del oficialismo.

El episodio, que generó fuertes críticas de la oposición y un alto impacto mediático, sorprendió a la plana mayor del Ejecutivo en un momento particular: gran parte del equipo se encontraba en Nueva York participando de la denominada Argentina Week. Esa circunstancia, según admiten en Casa Rosada, complicó la capacidad de reacción inicial.

“Nos tomó desprevenidos y lejos del epicentro. Hubo descoordinación, pero después logramos ordenarnos”, reconoció un funcionario que integró la delegación. La distancia geográfica y la falta de una estrategia unificada derivaron en respuestas fragmentadas durante los primeros días, lo que amplificó la controversia.

En ese contexto, distintas voces del oficialismo coincidieron en señalar una “falta de coordinación” que agravó la situación tras las primeras declaraciones públicas de Adorni, que no lograron contener el impacto político del caso. La entrevista que el funcionario brindó inicialmente dejó más interrogantes que certezas, según evaluaron incluso dentro del propio espacio.

La defensa de Karina

El punto de inflexión llegó días después, cuando la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, intervino con un mensaje en redes sociales que marcó la línea discursiva. A partir de allí, el Gabinete cerró filas y replicó una estrategia comunicacional más cohesionada, buscando bajar la tensión y ordenar el mensaje oficial.

Con el respaldo explícito del presidente Javier Milei, Adorni reapareció públicamente el domingo en una entrevista en la que pidió disculpas y ofreció una explicación más clara del episodio. En el entorno presidencial consideran que esa intervención permitió encauzar la crisis y dar por concluido el tema en términos políticos.

Sin embargo, el episodio dejó secuelas. Puertas adentro, varios funcionarios admiten que el Gobierno aún muestra limitaciones para gestionar situaciones críticas. “Hay poca capacidad de respuesta ante crisis”, señalaron desde el Ejecutivo, en un diagnóstico que también apunta a las internas como un factor determinante. “Si el vestuario está dividido, es difícil sostener el partido”, sintetizaron con una metáfora futbolera.

Tras algunos reclamos internos y pases de factura, la administración libertaria optó por reforzar la unidad discursiva. En paralelo, el avance de otros temas sensibles —como movimientos en causas judiciales de alto impacto— contribuyó a suspender momentáneamente las tensiones internas y a consolidar una estrategia de cierre de filas.

El “Triángulo de Hierro”

En este escenario, el presidente Javier Milei volvió a dar señales de equilibrio hacia los distintos sectores de su círculo cercano, conocido como el “Triángulo de Hierro”. Durante un acto reciente en homenaje a Adam Smith, el mandatario elogió públicamente al asesor Santiago Caputo, en un gesto que no pasó desapercibido dentro del oficialismo.

La reacción de Karina Milei fue leída en clave política: evitó aplaudir en el momento del reconocimiento, aunque luego —según trascendió— acompañó brevemente cuando las cámaras dejaron de enfocarla. “Karina da señales, pero mantiene la corrección institucional”, interpretó un funcionario al tanto de las tensiones internas.

A pesar de estos gestos y de las fricciones latentes, por el momento no se prevén cambios inmediatos en el Gabinete. No obstante, la secretaria general continúa monitoreando de cerca el desempeño de los distintos ministerios y acumula observaciones críticas sobre varias áreas de gestión.