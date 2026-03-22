La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata

HOY

ÓPERA

Estaba la madre.- A las 18 en la sala Ginastera del Teatro Argentino, ópera de Luis Bacalov que homenajea la lucha de las Madres de Plaza de Mayo. La dirección musical estará a cargo de Lucía Zicos, la dirección escénica será de Carlos Branca y el Coro tendrá la preparación de Santiago Cano. Entradas gratuitas, con reserva online.

MÚSICA

Los del Suquía.- A las 20.30 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53, conjunto folklórico creado en el año 1960.

Green River Band.- A las 21 en Los Lobos, 13 entre 527 y 528.

Bestia Bebé.- A las 20.30 en Ciudad de Gatos, 17 y 71, junto a una banda sorpresa.

Ensamble Doble A: Amamos a Astor.- A las 20.30 en la Sala 420, 42 entre 6 y 7, con Laura Albarracín como invitada.

Dúo Biandazo.- A las 19 en la Peña de las Bellas Artes, 49 entre 12 y 13, Ana Paula Campanaro, piano, e Italo Segovia, guitarra, interpretarán clásicos del repertorio nacional y versiones con arreglos e improvisaciones de obras del acervo popular: Piazzolla, Gardel, Ramón Ayala, entre otros. Entrada libre y gratuita.

Juampy Juárez Trío.- A las 21 en Desafinados, diagonal 93 entre Cantilo y Centenario.

Bestia Bebé

CINE

The bewilderment of chile.- A las 18 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, se presenta por última vez la película de Lucía Seles que transcurre en La Plata.

Peeping Tom.- A las 20 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Michael Powell. La película se exhibe en copia 35mm.

Desbarrancada.- A las 18 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Guadalupe Yepes.

El cadáver de la novia.- A las 20 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Tim Burton.

Odisea intemporal rioplatense

TEATRO

Salimos a remontarnos.- A las 20 en La Gran 7, 62 entre 1 y 115, cápsula teatral con poemas de Roberto Santoro. Entrada libre y a conciencia.

2013: Odisea Intemporal Rioplatense.- A las 19 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.

Potestad.- A las 20 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, clásico de Pavlovsky con Jorge Perez Escala y Hugo Márquez.

Cuadriláteros 5.- A las 21.30 en el Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, piezas breves en formato de microteatro con temáticas diversas. La dirección corre a cargo de Gastón Marioni.

INFANTIL

Cazadoras Doradas.- A las 19 en el Teatro Favaloro, 67 entre 116 y 117, Guerreras K-Pop.