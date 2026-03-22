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La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata

La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata

Estaba la Madre

22 de Marzo de 2026 | 08:07
Edición impresa

 

HOY

ÓPERA

Estaba la madre.- A las 18 en la sala Ginastera del Teatro Argentino, ópera de Luis Bacalov que homenajea la lucha de las Madres de Plaza de Mayo. La dirección musical estará a cargo de Lucía Zicos, la dirección escénica será de Carlos Branca y el Coro tendrá la preparación de Santiago Cano. Entradas gratuitas, con reserva online.

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MÚSICA

Los del Suquía.- A las 20.30 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53, conjunto folklórico creado en el año 1960.

Green River Band.- A las 21 en Los Lobos, 13 entre 527 y 528.

Bestia Bebé.- A las 20.30 en Ciudad de Gatos, 17 y 71, junto a una banda sorpresa.

Ensamble Doble A: Amamos a Astor.- A las 20.30 en la Sala 420, 42 entre 6 y 7, con Laura Albarracín como invitada.

Dúo Biandazo.- A las 19 en la Peña de las Bellas Artes, 49 entre 12 y 13, Ana Paula Campanaro, piano, e Italo Segovia, guitarra, interpretarán clásicos del repertorio nacional y versiones con arreglos e improvisaciones de obras del acervo popular: Piazzolla, Gardel, Ramón Ayala, entre otros. Entrada libre y gratuita.

Juampy Juárez Trío.- A las 21 en Desafinados, diagonal 93 entre Cantilo y Centenario.

Bestia Bebé

CINE

The bewilderment of chile.- A las 18 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, se presenta por última vez la película de Lucía Seles que transcurre en La Plata.

Peeping Tom.- A las 20 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Michael Powell. La película se exhibe en copia 35mm.

Desbarrancada.- A las 18 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Guadalupe Yepes.

El cadáver de la novia.- A las 20 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Tim Burton.

Odisea intemporal rioplatense

TEATRO

Salimos a remontarnos.- A las 20 en La Gran 7, 62 entre 1 y 115, cápsula teatral con poemas de Roberto Santoro. Entrada libre y a conciencia.

2013: Odisea Intemporal Rioplatense.- A las 19 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.

Potestad.- A las 20 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, clásico de Pavlovsky con Jorge Perez Escala y Hugo Márquez.

Cuadriláteros 5.- A las 21.30 en el Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, piezas breves en formato de microteatro con temáticas diversas. La dirección corre a cargo de Gastón Marioni.

INFANTIL

Cazadoras Doradas.- A las 19 en el Teatro Favaloro, 67 entre 116 y 117, Guerreras K-Pop.

 

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