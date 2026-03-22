La agenda deportiva del domingo se llena de fútbol: partidos, horarios y TV

22 de Marzo de 2026 | 09:30

Escuchar esta nota

El primer domingo del otoño no podía llegar de otra manera que no sea con una agenda cargada de fútbol para que nos quedemos disfrutando de la fresca jornada en casa. 

Con mates y facturas, los primeros partidos internacionales comienzan a las 9 de la mañana en el viejo continente. Sin embargo, el termo sigue con agua hasta la tarde porque los encuentros de la Liga Profesional y la Primera Nacional van desde las 15:30 hasta las 22:15. Asimismo, dentro de esa franja horaria también hay opciones para cambiar la mirada futbolística hacia la MLS o el Brasileirao.

Así, con un calendario colmado, solo queda disfrutar. 

LIGA PROFESIONAL – FECHA 12
15:30: Sarmiento vs Aldosivi | ESPN PREMIUM
17:45: Estudiantes Río Cuarto vs River Plate | TNT SPORTS
20:00: Boca Juniors vs Instituto | ESPN PREMIUM
22:15: Independiente Riv. (M) vs Rosario Central | ESPN PREMIUM
22:15: Argentinos Juniors vs Platense |TNT SPORTS

PRIMERA NACIONAL – FECHA 6
16:00: Patronato vs Colegiales | LPF PLAY
16:00: Temperley vs Atlanta | LPF PLAY
16:00: Chacarita Juniors vs Atlético Rafaela | LPF PLAY
16:00: San Telmo vs Colón Santa Fe | LPF PLAY
17:00: Güemes vs Agropecuario | LPF PLAY
17:00: Central Norte Salta vs All Boys | LPF PLAY
19:00: Deportivo Maipú vs Ferrocarril Midland | LPF PLAY

PREMIER LEAGUE
09:00: Newcastle United vs Sunderland | DISNEY + PREMIUM / ESPN 
11:15: Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest | DISNEY + PREMIUM 
11:15: Aston Villa vs West Ham United | DISNEY + PREMIUM / ESPN 

LE PUEDE INTERESAR

LA LIGA
10:00: Barcelona vs Rayo Vallecano | DISNEY + PREMIUM / DSPORTS
12:15: Celta de Vigo vs Alavés | DISNEY + PREMIUM / ESPN 4
14:30: Athletic Club vs Real Betis | DISNEY + PREMIUM
17:00: Real Madrid vs Atlético de Madrid | DISNEY + PREMIUM / ESPN

BUNDESLIGA
11:30: FSV Mainz 05 vs Eintracht Frankfurt vs | DISNEY + PREMIUM / ESPN 3
13:30: FC St. Pauli vs SC Freiburg | DISNEY + PREMIUM 
15:30: FC Augsburg vs VfB Stuttgart | DISNEY + PREMIUM

SERIE A
11:00: Atalanta vs Hellas Verona | DISNEY + PREMIUM 
11:00: Bologna vs Lazio | DISNEY + PREMIUM 
14:00: Roma vs Lecce | DISNEY + PREMIUM  / ESPN 3
16:45: Fiorentina vs Internazionale | DISNEY + PREMIUM  / ESPN 3

MLS
14:00: New York City FC vs Inter Miami CF  |  APPLE TV

BRASILEIRAO
20:30: Corinthians vs Flamengo | 116 FLOW

