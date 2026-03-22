La agenda deportiva del domingo se llena de fútbol: partidos, horarios y TV

La tormenta trajo trastornos por árboles caídos y más cortes de luz
La violencia que no afloja: salvaje asalto a comerciantes de La Plata
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
Domingo ideal para disfrutar en La Plata: cómo sigue el tiempo y cuando llegan las lluvias de nuevo
VIDEO. Fiesta de Tilo: el Verde le dio vuelta el clásico a La Plata
Patrullero encajado tras lluvias y reclamos por obras en Berisso
Milei defendió sus políticas para controlar a la inmigración ilegal
Las alarmas en el sistema financiero: elige tu propia morosidad
Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de este domingo 22 de marzo
La canasta de servicios públicos subió 11,4% y presiona a la inflación
Melconian criticó el programa económico y el freno en la actividad
Iglesia y sindicalismo se pronunciaron contra cambios en las leyes laborales
Cuáles son los impuestos en cascada y cómo encarecen la producción
En La Plata, el agua es un drama que complica rutinas y presupuestos
Entre la quietud del río y los ecos del antiguo esplendor, la isla Paulino ensaya el resurgimiento
Cerámica Fanelli: el ministerio de Trabajo dictó la conciliación
El primer domingo del otoño no podía llegar de otra manera que no sea con una agenda cargada de fútbol para que nos quedemos disfrutando de la fresca jornada en casa.
Con mates y facturas, los primeros partidos internacionales comienzan a las 9 de la mañana en el viejo continente. Sin embargo, el termo sigue con agua hasta la tarde porque los encuentros de la Liga Profesional y la Primera Nacional van desde las 15:30 hasta las 22:15. Asimismo, dentro de esa franja horaria también hay opciones para cambiar la mirada futbolística hacia la MLS o el Brasileirao.
Así, con un calendario colmado, solo queda disfrutar.
LIGA PROFESIONAL – FECHA 12
15:30: Sarmiento vs Aldosivi | ESPN PREMIUM
17:45: Estudiantes Río Cuarto vs River Plate | TNT SPORTS
20:00: Boca Juniors vs Instituto | ESPN PREMIUM
22:15: Independiente Riv. (M) vs Rosario Central | ESPN PREMIUM
22:15: Argentinos Juniors vs Platense |TNT SPORTS
PRIMERA NACIONAL – FECHA 6
16:00: Patronato vs Colegiales | LPF PLAY
16:00: Temperley vs Atlanta | LPF PLAY
16:00: Chacarita Juniors vs Atlético Rafaela | LPF PLAY
16:00: San Telmo vs Colón Santa Fe | LPF PLAY
17:00: Güemes vs Agropecuario | LPF PLAY
17:00: Central Norte Salta vs All Boys | LPF PLAY
19:00: Deportivo Maipú vs Ferrocarril Midland | LPF PLAY
PREMIER LEAGUE
09:00: Newcastle United vs Sunderland | DISNEY + PREMIUM / ESPN
11:15: Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest | DISNEY + PREMIUM
11:15: Aston Villa vs West Ham United | DISNEY + PREMIUM / ESPN
LE PUEDE INTERESAR
“Fue el peor primer tiempo que tuvimos en el torneo”
LE PUEDE INTERESAR
El incómodo podio del que Medina busca salir
LA LIGA
10:00: Barcelona vs Rayo Vallecano | DISNEY + PREMIUM / DSPORTS
12:15: Celta de Vigo vs Alavés | DISNEY + PREMIUM / ESPN 4
14:30: Athletic Club vs Real Betis | DISNEY + PREMIUM
17:00: Real Madrid vs Atlético de Madrid | DISNEY + PREMIUM / ESPN
BUNDESLIGA
11:30: FSV Mainz 05 vs Eintracht Frankfurt vs | DISNEY + PREMIUM / ESPN 3
13:30: FC St. Pauli vs SC Freiburg | DISNEY + PREMIUM
15:30: FC Augsburg vs VfB Stuttgart | DISNEY + PREMIUM
SERIE A
11:00: Atalanta vs Hellas Verona | DISNEY + PREMIUM
11:00: Bologna vs Lazio | DISNEY + PREMIUM
14:00: Roma vs Lecce | DISNEY + PREMIUM / ESPN 3
16:45: Fiorentina vs Internazionale | DISNEY + PREMIUM / ESPN 3
MLS
14:00: New York City FC vs Inter Miami CF | APPLE TV
BRASILEIRAO
20:30: Corinthians vs Flamengo | 116 FLOW
