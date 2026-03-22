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Llegaron los primeros jugadores de la Selección: Palacios y De Paul ya están en Argentina

Los mediocampistas fueron los primeros en sumarse a la convocatoria de Lionel Scaloni de cara a los amistosos con Mauritania y Zambia en la Bombonera

Llegaron los primeros jugadores de la Selección: Palacios y De Paul ya están en Argentina
22 de Marzo de 2026 | 10:55

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La Selección Argentina comenzó a tener movimiento en el país con la llegada de los primeros convocados por Lionel Scaloni para la próxima doble fecha de amistosos. Exequiel Palacios y Rodrigo De Paul fueron los primeros en arribar y ya están a disposición del cuerpo técnico.

Palacios, actual jugador del Bayer Leverkusen de Alemania, aterrizó en Buenos Aires en las últimas horas, mientras que De Paul, que milita en el Inter Miami de Estados Unidos, pasó por Córdoba y dijo presente en un show de Tini Stoessel, su pareja, y se espera que en las próximas horas llegue a Buenos Aires para sumarse a la Selección.

Si bien la concentración forman iniciará el lunes a las 18 en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, ambos mediocampistas se adelantaron al resto del grupo, que se irá completando de manera progresiva con los futbolistas que llegan desde Europa y otras ligas. 

Tras la cancelación de la Finalissima ante España y un amistoso en Qatar, la AFA organizó de manera urgente dos amistosos ante Mauritania y Zambia. El primero será el viernes 27 de marzo, mientras que el segundo el martes 31. Ambos se disputarán en la Bombonera y serán los últimos partidos de la Scaloneta antes de volver a reunirse para el Mundial 2026.

Estos compromisos le permitirán a Scaloni seguir probando variantes y sostener el funcionamiento de una base consolidada, en un calendario que servirá como preparación para los próximos desafíos oficiales.

 

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