Declaró la madre de Johana Ramallo en una nueva audiencia clave

En el marco del juicio por los delitos vinculados a la desaparición y muerte de Johana Ramallo, se desarrolló una audiencia atravesada por la tensión, en la que declaró su madre, Marta, con un relato cargado de dolor y cuestionamientos al accionar judicial.

La mujer no pudo contener el llanto al repasar la desaparición de su hija, ocurrida el 26 de julio de 2017, y el largo camino que atravesó hasta el hallazgo de sus restos, un año más tarde, en la zona de Palo Blanco, en Berisso. Su relato expuso no solo el impacto personal, sino también las falencias que, según sostuvo, rodearon la investigación desde sus inicios.

La declaración se concretó luego de que la semana pasada debiera suspenderse su testimonio, cuando la mujer se descompensó en plena audiencia mientras escuchaba detalles periciales sobre el estado en que fueron encontrados los restos. Ese antecedente había anticipado el clima de tensión que volvió a sentirse en la sala.

En paralelo, el proceso sumó un planteo clave que podría modificar el rumbo del juicio. La querella, representada por el abogado Fernández Camillo, solicitó que se amplíe la imputación a femicidio para Rodríguez, alias “El Cabezón”, y Miguel Ángel D’Uva Razzari, conocido como “El Ruso”.

Actualmente, ambos están procesados por encubrimiento agravado. Sin embargo, desde la representación de la familia sostienen que su rol dentro del entramado delictivo que operaba en la denominada “Zona Roja” habría sido mucho más relevante. Según esa hipótesis, los imputados tenían control territorial en el área donde fue vista por última vez la joven, lo que podría implicar una responsabilidad directa en lo ocurrido.

El pedido, sin embargo, generó resistencia. La fiscal general se opuso a modificar la calificación legal, postura que también fue acompañada por las defensas de los acusados. La discusión en torno a este punto aparece como uno de los ejes más sensibles del debate, ya que un eventual cambio a la figura de femicidio implicaría un giro sustancial tanto en el proceso como en las posibles penas.