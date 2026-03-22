Declaró la madre de Johana Ramallo en una nueva audiencia clave

La tormenta trajo trastornos por árboles caídos y más cortes de luz
La violencia que no afloja: salvaje asalto a comerciantes de La Plata
VIDEO. Fiesta de Tilo: el Verde le dio vuelta el clásico a La Plata
Patrullero encajado tras lluvias y reclamos por obras en Berisso
Milei defendió sus políticas para controlar a la inmigración ilegal
Las alarmas en el sistema financiero: elige tu propia morosidad
La canasta de servicios públicos subió 11,4% y presiona a la inflación
Melconian criticó el programa económico y el freno en la actividad
Iglesia y sindicalismo se pronunciaron contra cambios en las leyes laborales
Cuáles son los impuestos en cascada y cómo encarecen la producción
En La Plata, el agua es un drama que complica rutinas y presupuestos
Entre la quietud del río y los ecos del antiguo esplendor, la isla Paulino ensaya el resurgimiento
Cerámica Fanelli: el ministerio de Trabajo dictó la conciliación
Actividades: taller de arte, yoga, patín y curso de tecnología para adultos
“Caso tortilla”: la Justicia ordenó la autopsia del hombre que murió
En medio de la lluvia, un grave siniestro dejó a un motociclista en estado crítico
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En el marco del juicio por los delitos vinculados a la desaparición y muerte de Johana Ramallo, se desarrolló una audiencia atravesada por la tensión, en la que declaró su madre, Marta, con un relato cargado de dolor y cuestionamientos al accionar judicial.
La mujer no pudo contener el llanto al repasar la desaparición de su hija, ocurrida el 26 de julio de 2017, y el largo camino que atravesó hasta el hallazgo de sus restos, un año más tarde, en la zona de Palo Blanco, en Berisso. Su relato expuso no solo el impacto personal, sino también las falencias que, según sostuvo, rodearon la investigación desde sus inicios.
La declaración se concretó luego de que la semana pasada debiera suspenderse su testimonio, cuando la mujer se descompensó en plena audiencia mientras escuchaba detalles periciales sobre el estado en que fueron encontrados los restos. Ese antecedente había anticipado el clima de tensión que volvió a sentirse en la sala.
En paralelo, el proceso sumó un planteo clave que podría modificar el rumbo del juicio. La querella, representada por el abogado Fernández Camillo, solicitó que se amplíe la imputación a femicidio para Rodríguez, alias “El Cabezón”, y Miguel Ángel D’Uva Razzari, conocido como “El Ruso”.
Actualmente, ambos están procesados por encubrimiento agravado. Sin embargo, desde la representación de la familia sostienen que su rol dentro del entramado delictivo que operaba en la denominada “Zona Roja” habría sido mucho más relevante. Según esa hipótesis, los imputados tenían control territorial en el área donde fue vista por última vez la joven, lo que podría implicar una responsabilidad directa en lo ocurrido.
El pedido, sin embargo, generó resistencia. La fiscal general se opuso a modificar la calificación legal, postura que también fue acompañada por las defensas de los acusados. La discusión en torno a este punto aparece como uno de los ejes más sensibles del debate, ya que un eventual cambio a la figura de femicidio implicaría un giro sustancial tanto en el proceso como en las posibles penas.
LE PUEDE INTERESAR
Tres motochorros armados lo atacaron mientras trabajaba
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí