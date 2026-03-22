Los paquetes de Semana Santa aún no arrancan

El feriado de Semana Santa dejó de ser sinónimo de escapadas masivas de La Plata. Al menos con paquetes turísticos. Según operadores locales, uno de los principales motivos es el aumento de tarifas, que pueden duplicarse respecto de otras fechas. Por eso, quienes buscan viajar suelen planificar con anticipación para conseguir mejores precios, mientras que otros optan por destinos cercanos o más económicos.

Aunque las consultas disminuyeron en comparación con años anteriores, lugares como Cataratas del Iguazú, Salta, San Carlos de Bariloche, El Calafate y opciones en Brasil continúan entre los más buscados.

En esta oportunidad, el feriado comenzará el jueves 2 de abril, día no laborable, seguirá con el viernes 3, feriado nacional, y se completará con el sábado 4 y el domingo 5. Un fin de semana largo propicio para una escapada corta, aunque cada vez más condicionado por la situación económica.

Los agentes turísticos de la Ciudad coinciden en que el nivel de consultas fue poco, aunque aclaran que el interés por viajar en esta época no desapareció.

“Consultas hay, pero buscan precio y comparan mucho más. El contexto económico influye. La gente está priorizando otros gastos, sobre todo después de las vacaciones y del inicio de clases”, explicó Elena, operadora turística en la sucursal de una de las principales plataformas de viajes del país, situada en 5 y 53. “También influye que viajar en estas fechas es más caro. Por eso muchos optan por escapadas más económicas, como a la Costa Atlántica o viajes cortos en auto”, agregó Tatiana, quien trabaja en el mismo lugar.

A nivel local, Cataratas del Iguazú lidera la demanda. “Es un destino muy familiar, con pocos días alcanza y las excursiones no son tan caras”, indicó Elena. Un paquete de tres noches para dos personas, que incluye vuelo, hotel y excursiones, ronda los dos millones ochocientos mil pesos, mientras que para una familia tipo -dos adultos y dos menores- se acerca a los cuatro millones.

Otros destinos tradicionales también figuran entre el interés de los turistas, aunque con costos más elevados. Viajar a Bariloche implica unos cuatro millones doscientos mil pesos para una familia tipo. Salta trepa a los cuatro millones ochocientos mil pesos y El Calafate supera los seis millones cuatrocientos mil pesos. En todos los casos, los paquetes incluyen pasajes aéreos, hotel con desayuno y asistencia al viajero, pero no contemplan excursiones.

Brasil sigue siendo uno de los destinos más elegidos, especialmente Río de Janeiro y Florianópolis, donde un paquete para una familia tipo ronda los cuatro millones de pesos.

En otra agencia de la Ciudad, situada en 49 entre 3 y 4, se coincidió en que las consultas para viajar fueron pocas.

Carolina, operadora en esta empresa, explicó que muchos pasajeros optan por otras fechas o buscan destinos más accesibles. “Hoy, un paquete a Cataratas del Iguazú ronda un millón quinientos mil pesos por persona, cuando en otra época del año puede costar entre 500 y 600 mil pesos”, indicó.

A su vez, señaló que quienes viajan en esta época planifican con anticipación. “Como mínimo, se ahorra un 50 por ciento sacando el viaje con tres o cuatro meses de antelación”, remarcó. En cambio, quienes consultan sobre la fecha suelen desistir al ver los costos.

En esa agencia también hubo consultas para viajar a Salta. El paquete para ese destino supera el millón setecientos mil pesos, mientras que El Calafate se ubica entre los destinos más caros, con valores que superan los dos millones doscientos mil pesos por pasajero.