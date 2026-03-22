Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Entre los costos y el cambio de tendencia en el turismo

Los paquetes de Semana Santa aún no arrancan

Para estas fechas salen hasta tres veces más. Las escapadas en auto le van ganando a los aéreos con hoteles y excursiones

Los paquetes de Semana Santa aún no arrancan

Cataratas del Iguazú entre los destinos elegidos por los turistas/ Web

22 de Marzo de 2026 | 02:23
Edición impresa

El feriado de Semana Santa dejó de ser sinónimo de escapadas masivas de La Plata. Al menos con paquetes turísticos. Según operadores locales, uno de los principales motivos es el aumento de tarifas, que pueden duplicarse respecto de otras fechas. Por eso, quienes buscan viajar suelen planificar con anticipación para conseguir mejores precios, mientras que otros optan por destinos cercanos o más económicos.

Aunque las consultas disminuyeron en comparación con años anteriores, lugares como Cataratas del Iguazú, Salta, San Carlos de Bariloche, El Calafate y opciones en Brasil continúan entre los más buscados.

En esta oportunidad, el feriado comenzará el jueves 2 de abril, día no laborable, seguirá con el viernes 3, feriado nacional, y se completará con el sábado 4 y el domingo 5. Un fin de semana largo propicio para una escapada corta, aunque cada vez más condicionado por la situación económica.

Los agentes turísticos de la Ciudad coinciden en que el nivel de consultas fue poco, aunque aclaran que el interés por viajar en esta época no desapareció.

“Consultas hay, pero buscan precio y comparan mucho más. El contexto económico influye. La gente está priorizando otros gastos, sobre todo después de las vacaciones y del inicio de clases”, explicó Elena, operadora turística en la sucursal de una de las principales plataformas de viajes del país, situada en 5 y 53. “También influye que viajar en estas fechas es más caro. Por eso muchos optan por escapadas más económicas, como a la Costa Atlántica o viajes cortos en auto”, agregó Tatiana, quien trabaja en el mismo lugar.

A nivel local, Cataratas del Iguazú lidera la demanda. “Es un destino muy familiar, con pocos días alcanza y las excursiones no son tan caras”, indicó Elena. Un paquete de tres noches para dos personas, que incluye vuelo, hotel y excursiones, ronda los dos millones ochocientos mil pesos, mientras que para una familia tipo -dos adultos y dos menores- se acerca a los cuatro millones.

LE PUEDE INTERESAR

Cerámica Fanelli: el ministerio de Trabajo dictó la conciliación

LE PUEDE INTERESAR

Alquileres: en el Centro juega también el efecto diagonal

Otros destinos tradicionales también figuran entre el interés de los turistas, aunque con costos más elevados. Viajar a Bariloche implica unos cuatro millones doscientos mil pesos para una familia tipo. Salta trepa a los cuatro millones ochocientos mil pesos y El Calafate supera los seis millones cuatrocientos mil pesos. En todos los casos, los paquetes incluyen pasajes aéreos, hotel con desayuno y asistencia al viajero, pero no contemplan excursiones.

Brasil sigue siendo uno de los destinos más elegidos, especialmente Río de Janeiro y Florianópolis, donde un paquete para una familia tipo ronda los cuatro millones de pesos.

En otra agencia de la Ciudad, situada en 49 entre 3 y 4, se coincidió en que las consultas para viajar fueron pocas.

Carolina, operadora en esta empresa, explicó que muchos pasajeros optan por otras fechas o buscan destinos más accesibles. “Hoy, un paquete a Cataratas del Iguazú ronda un millón quinientos mil pesos por persona, cuando en otra época del año puede costar entre 500 y 600 mil pesos”, indicó.

A su vez, señaló que quienes viajan en esta época planifican con anticipación. “Como mínimo, se ahorra un 50 por ciento sacando el viaje con tres o cuatro meses de antelación”, remarcó. En cambio, quienes consultan sobre la fecha suelen desistir al ver los costos.

En esa agencia también hubo consultas para viajar a Salta. El paquete para ese destino supera el millón setecientos mil pesos, mientras que El Calafate se ubica entre los destinos más caros, con valores que superan los dos millones doscientos mil pesos por pasajero.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Árboles caídos y calles anegadas en La Plata tras las lluvias: vecinos reportan complicaciones en algunos barrios

La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado lluvioso en La Plata

Toda la agenda deportiva de este sábado: eventos, horarios y TV

Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de este sábado 21 de marzo
+ Leidas

Distintos puntos de la zona norte de La Plata están sin luz

Las Maristas se adueñaron del duelo platense de hockey femenino

La esperanza peronista, una reforma en marcha y la alianza que se busca reeditar

El escándalo de Adorni y una reacción tardía

Las alarmas en el sistema financiero: elige tu propia morosidad

El incómodo podio del que Medina busca salir

Esperan más aumentos: los combustibles subieron 10%

VIDEO. Fiesta de Tilo: el Verde le dio vuelta el clásico a La Plata
Últimas noticias de La Ciudad

La tormenta trajo trastornos por árboles caídos y más cortes de luz

En La Plata, el agua es un drama que complica rutinas y presupuestos

Entre la quietud del río y los ecos del antiguo esplendor, la isla Paulino ensaya el resurgimiento

Los docentes de la UNLP suman 2 semanas de paro
Espectáculos
Hollywood tras los Oscar: después del glamour de la alfombra roja, el ruido de la caja registradora vacía
“Sentí que era una obligación”: cómo se filmó “La noche de los lápices”, la película de Héctor Olivera
“Buffy, la cazavampiros”: el regreso que no fue y un escándalo que sigue escalando
El adiós a Daniel Buira, baterista de Los Piojos
Mugre, racismo, discriminación: receta magistral de "GH"
Información General
¿Puede temblar La Plata?: lo que dicen los científicos sobre los sismos en la Región
Día Mundial del Agua: más de 2.200 millones de personas aún no tienen acceso a agua potable segura
Murió Michel Rolland, el enólogo que revolucionó el vino argentino y lo llevó al mundo
El platense por adopción que hizo del tejo un apasionado viaje entre ciudades y amigos
Los números de la suerte del sábado 21 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Policiales
La violencia que no afloja: salvaje asalto a comerciantes de La Plata
“Caso tortilla”: la Justicia ordenó la autopsia del hombre que murió
Balearon a un vecino de Arana durante un asalto
En medio de la lluvia, un grave siniestro dejó a un motociclista en estado crítico
Dos hermanos y un pesado prontuario delictivo
Deportes
“Fue el peor primer tiempo que tuvimos en el torneo”
El incómodo podio del que Medina busca salir
Por la Gloria: Boca busca volver al triunfo en La Bombonera
Lanús dio el golpe y le sacó el invicto a Vélez
River quiere seguir dulce de la mano de Coudet

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla