Cuáles son los impuestos en cascada y cómo encarecen la producción

La estructura impositiva en la Argentina se consolidó como uno de los principales factores que encarecen la producción y afectan la competitividad, con especial impacto en la provincia de Buenos Aires. Allí, la presión tributaria se combina con una actividad económica que no logra repuntar y un desempeño sectorial cada vez más desigual.

Un estudio sobre 63 cadenas productivas muestra que la carga tributaria total alcanza el 27,9% del valor agregado bruto. Se trata de una medición efectiva, es decir, lo que realmente pagan las empresas a lo largo de toda la cadena, desde la producción hasta la comercialización.

El problema no es solo el nivel de la carga, sino su forma de aplicación. Los impuestos se acumulan en cada etapa del proceso productivo, lo que genera un efecto en cascada que incrementa los costos a medida que el producto avanza en la cadena. Este fenómeno se vuelve especialmente relevante en tributos como Ingresos Brutos y tasas municipales, según revela un informe del Laboratorio de desarrollo sectorial y territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP.

A nivel nacional se concentra el mayor peso: el 84,7% de la carga proviene de impuestos como el IVA, Ganancias y las contribuciones patronales. El IVA, en particular, tiene una incidencia de 8,7% sobre el valor agregado y es el tributo individual más significativo.

Sin embargo, los gravámenes provinciales y municipales adquieren un rol determinante por su impacto acumulativo. La carga provincial alcanza el 3,4% del valor agregado y la municipal el 0,9%, pero en distritos como Buenos Aires su incidencia se amplifica por la extensión de estos tributos y su aplicación generalizada.

Ingresos Brutos aparece como uno de los principales focos de distorsión. Al ser un impuesto multifásico, se aplica en cada eslabón sin permitir compensaciones, lo que genera superposición y encarece el producto final. Este mecanismo impacta con mayor intensidad en cadenas largas, típicas del entramado industrial bonaerense.

A esto se suman las tasas municipales, en particular las de seguridad e higiene, que en muchos municipios se calculan sobre los ingresos. Aunque su peso agregado es menor, replican el efecto acumulativo y elevan los costos en cada etapa.

Este esquema tributario se inserta en un contexto económico adverso. Según el indicador de actividad PulsoPBA, elaborado por el Banco Provincia, en febrero la economía bonaerense se mantuvo sin cambios respecto de enero y acumula dos meses sin repunte. En la comparación interanual, la actividad cayó 2,3% y sumó cinco meses consecutivos en terreno negativo.

El comportamiento sectorial muestra fuertes contrastes. La industria manufacturera cayó 8% interanual y encadena ocho meses en baja, mientras que el comercio retrocedió 6,3%, profundizando la tendencia negativa. En contraposición, el sector agropecuario creció 8,3% y se consolidó como el principal sostén del nivel general.

Esta dinámica desigual agrava el impacto de la carga tributaria. En sectores en retroceso, como la industria y el comercio, los impuestos se vuelven más difíciles de absorber y trasladar a precios, lo que comprime márgenes y afecta la rentabilidad. En paralelo, las actividades que crecen no logran compensar el deterioro del resto del entramado productivo.

Las diferencias también se observan entre cadenas. Algunas presentan niveles extremos de presión, como la tabacalera (78,9%) o la agroquímica (76,4%), mientras que en actividades relevantes como los servicios empresariales la carga total alcanza el 46,4%.

En la provincia de Buenos Aires, donde se concentra buena parte de estas cadenas, el resultado es un escenario de costos elevados, menor competitividad y decisiones productivas condicionadas por el esquema impositivo.

Las perspectivas tampoco muestran una recuperación clara. De acuerdo con las proyecciones del indicador, si la actividad se mantuviera en los niveles actuales, la economía bonaerense cerraría el año con una caída cercana al 1%.

En este contexto, la combinación de presión tributaria, efecto en cascada y estancamiento económico configura un cuadro complejo. Más allá del nivel de los impuestos, el principal problema radica en las distorsiones que genera el sistema, que se trasladan a lo largo de toda la cadena productiva y terminan impactando en precios, empleo e inversión.

**Recuadro**

**El mapa impositivo que pesa sobre la producción**

La carga tributaria sobre las cadenas productivas no solo es elevada, sino también compleja y acumulativa, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde confluyen impuestos nacionales, provinciales y municipales con impacto directo sobre los costos.

En total, la presión alcanza el 27,9% del valor agregado. De ese porcentaje, el 84,7% corresponde a tributos nacionales como IVA, Ganancias y contribuciones patronales. El IVA, con una incidencia de 8,7%, es el impuesto individual de mayor peso dentro del sistema.

Sin embargo, el mayor foco de distorsión aparece en el nivel subnacional. El impuesto sobre los Ingresos Brutos, que explica la mayor parte de la carga provincial (3,4% del total), se aplica en cada etapa de la cadena sin mecanismos de compensación. Este carácter multifásico genera un efecto en cascada: el tributo se va acumulando a lo largo del proceso productivo y termina impactando en el precio final.

En la provincia de Buenos Aires, donde este impuesto tiene una aplicación extendida sobre actividades industriales, comerciales y de servicios, el impacto es más fuerte en cadenas largas, con múltiples eslabones.

A nivel municipal, las tasas —que representan el 0,9% de la carga total— también inciden sobre la producción. En muchos distritos bonaerenses, la tasa de seguridad e higiene se calcula como un porcentaje de los ingresos, lo que replica el esquema de Ingresos Brutos y profundiza la acumulación impositiva.

El resultado es un entramado donde los tributos no actúan de manera aislada, sino que se superponen. Esta dinámica eleva los costos, reduce márgenes y afecta la competitividad, en especial en un contexto de caída de la actividad económica.

Con una industria y un comercio en retroceso, el peso de este esquema se vuelve más difícil de absorber, lo que expone uno de los principales problemas estructurales del sistema productivo bonaerense.