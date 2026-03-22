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Actividades: taller de arte, yoga, patín y curso de tecnología para adultos

Actividades: taller de arte, yoga, patín y curso de tecnología para adultos
22 de Marzo de 2026 | 02:20
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Taller de arte en Aconcagua

Taller de arte en el Club Aconcagua (69 entre 5 y 47). Las clases están destinadas a chicos de 6 a 12 años. Se dictan los martes de 18 a 19.30 y los jueves de 16.30 a 18. El valor es de $35.000 una vez por semana y $65.000 dos veces. La cuota societaria es de $3.600 para menores y $6.700 para grupo familiar. Consultas: 221 576-7623.

Yoga en Tricolores

El Club Tricolores (sede en calle 94 entre 4 y 5; predio en 648 y 1) ofrece clases de yoga los martes y jueves a las 9. La actividad tiene un arancel de $35.000.

Patín en Curuzú Cuatiá

El Club Curuzú Cuatiá de Villa Elisa (Camino Belgrano entre 411 y 413) ofrece clases de patín los martes y jueves. Los horarios son: de 18 a 19 para nivel inicial, de 19 a 20 para intermedio/avanzado y de 20 a 21 para adultas. La actividad tiene un costo de $40.000 mensuales y una cuota social obligatoria de $5.000. Contacto: 0221 676-0016.

Tecnología para adultos

El Círculo Trentino lanzó un taller de tecnología para adultos orientado al uso de celulares y tablets. Se dicta los jueves de 17 a 18.30 en su sede de calle 18 N° 276, entre 37 y 38. El arancel es de $36.000 mensuales. Consultas: 221-561-1936 y 221-536-5134.

 

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