La tormenta trajo trastornos por árboles caídos y más cortes de luz
La violencia que no afloja: salvaje asalto a comerciantes de La Plata
VIDEO. Fiesta de Tilo: el Verde le dio vuelta el clásico a La Plata
Patrullero encajado tras lluvias y reclamos por obras en Berisso
Milei defendió sus políticas para controlar a la inmigración ilegal
Las alarmas en el sistema financiero: elige tu propia morosidad
La canasta de servicios públicos subió 11,4% y presiona a la inflación
Melconian criticó el programa económico y el freno en la actividad
Iglesia y sindicalismo se pronunciaron contra cambios en las leyes laborales
Cuáles son los impuestos en cascada y cómo encarecen la producción
En La Plata, el agua es un drama que complica rutinas y presupuestos
Entre la quietud del río y los ecos del antiguo esplendor, la isla Paulino ensaya el resurgimiento
Cerámica Fanelli: el ministerio de Trabajo dictó la conciliación
Actividades: taller de arte, yoga, patín y curso de tecnología para adultos
“Caso tortilla”: la Justicia ordenó la autopsia del hombre que murió
En medio de la lluvia, un grave siniestro dejó a un motociclista en estado crítico
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
CONTACTOS
Por mail: clubes@eldia.com
Por WhatsApp: 2215436272
LE PUEDE INTERESAR
Baja presión y agua marrón en Parque Saavedra
LE PUEDE INTERESAR
Alerta en San Carlos por un “criadero de mosquitos”
Taller de arte en el Club Aconcagua (69 entre 5 y 47). Las clases están destinadas a chicos de 6 a 12 años. Se dictan los martes de 18 a 19.30 y los jueves de 16.30 a 18. El valor es de $35.000 una vez por semana y $65.000 dos veces. La cuota societaria es de $3.600 para menores y $6.700 para grupo familiar. Consultas: 221 576-7623.
El Club Tricolores (sede en calle 94 entre 4 y 5; predio en 648 y 1) ofrece clases de yoga los martes y jueves a las 9. La actividad tiene un arancel de $35.000.
El Club Curuzú Cuatiá de Villa Elisa (Camino Belgrano entre 411 y 413) ofrece clases de patín los martes y jueves. Los horarios son: de 18 a 19 para nivel inicial, de 19 a 20 para intermedio/avanzado y de 20 a 21 para adultas. La actividad tiene un costo de $40.000 mensuales y una cuota social obligatoria de $5.000. Contacto: 0221 676-0016.
El Círculo Trentino lanzó un taller de tecnología para adultos orientado al uso de celulares y tablets. Se dicta los jueves de 17 a 18.30 en su sede de calle 18 N° 276, entre 37 y 38. El arancel es de $36.000 mensuales. Consultas: 221-561-1936 y 221-536-5134.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí