La tormenta trajo trastornos por árboles caídos y más cortes de luz
La violencia que no afloja: salvaje asalto a comerciantes de La Plata
VIDEO. Fiesta de Tilo: el Verde le dio vuelta el clásico a La Plata
Patrullero encajado tras lluvias y reclamos por obras en Berisso
Milei defendió sus políticas para controlar a la inmigración ilegal
Las alarmas en el sistema financiero: elige tu propia morosidad
La canasta de servicios públicos subió 11,4% y presiona a la inflación
Melconian criticó el programa económico y el freno en la actividad
Iglesia y sindicalismo se pronunciaron contra cambios en las leyes laborales
Cuáles son los impuestos en cascada y cómo encarecen la producción
En La Plata, el agua es un drama que complica rutinas y presupuestos
Entre la quietud del río y los ecos del antiguo esplendor, la isla Paulino ensaya el resurgimiento
Cerámica Fanelli: el ministerio de Trabajo dictó la conciliación
Actividades: taller de arte, yoga, patín y curso de tecnología para adultos
“Caso tortilla”: la Justicia ordenó la autopsia del hombre que murió
En medio de la lluvia, un grave siniestro dejó a un motociclista en estado crítico
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un joven de 27 años permanece internado tras perder el control de su motocicleta en Camino General Belgrano y 501
Un motociclista de 27 años permanece internado en estado crítico tras protagonizar un violento siniestro en Gonnet, en medio de una jornada marcada por las intensas precipitaciones que complicaron la circulación.
El hecho ocurrió en Camino General Belgrano y 501, donde, por causas que aún se investigan, el conductor de una moto de 300 cc perdió el control y cayó pesadamente sobre el asfalto. Al arribar al lugar, personal policial lo encontró tendido sobre la vereda, con múltiples heridas de gravedad.
Una ambulancia del SAME lo trasladó de urgencia al Hospital San Martín, donde ingresó con un cuadro delicado. Según fuentes médicas, presenta politraumatismos severos, una hemorragia subaracnoidea, fracturas, además de una contusión pulmonar. Su estado es reservado.
De acuerdo a las primeras pericias, no se estableció la participación de otros vehículos en el episodio, por lo que se intenta determinar si las condiciones climáticas jugaron un papel determinante en la caída.
El caso se suma a una preocupante seguidilla de episodios que tienen a los usuarios de vehículos de dos ruedas como protagonistas. En lo que va de 2026, la Región ya registra 16 muertes por siniestros viales, y en 12 de esos casos las víctimas se desplazaban en moto.
LE PUEDE INTERESAR
Dos hermanos y un pesado prontuario delictivo
LE PUEDE INTERESAR
Se negó a que le limpien el vidrio y la amenazaron
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí