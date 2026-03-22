En medio de la lluvia, un grave siniestro dejó a un motociclista en estado crítico

un motociclista pelea por su vida tras una violenta caída / EL DIA

Un motociclista de 27 años permanece internado en estado crítico tras protagonizar un violento siniestro en Gonnet, en medio de una jornada marcada por las intensas precipitaciones que complicaron la circulación.

El hecho ocurrió en Camino General Belgrano y 501, donde, por causas que aún se investigan, el conductor de una moto de 300 cc perdió el control y cayó pesadamente sobre el asfalto. Al arribar al lugar, personal policial lo encontró tendido sobre la vereda, con múltiples heridas de gravedad.

Una ambulancia del SAME lo trasladó de urgencia al Hospital San Martín, donde ingresó con un cuadro delicado. Según fuentes médicas, presenta politraumatismos severos, una hemorragia subaracnoidea, fracturas, además de una contusión pulmonar. Su estado es reservado.

De acuerdo a las primeras pericias, no se estableció la participación de otros vehículos en el episodio, por lo que se intenta determinar si las condiciones climáticas jugaron un papel determinante en la caída.

El caso se suma a una preocupante seguidilla de episodios que tienen a los usuarios de vehículos de dos ruedas como protagonistas. En lo que va de 2026, la Región ya registra 16 muertes por siniestros viales, y en 12 de esos casos las víctimas se desplazaban en moto.