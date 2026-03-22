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Policiales |La víctima fue trasladada de urgencia al hospital San Martín

Balearon a un vecino de Arana durante un asalto

Delincuentes irrumpieron en 650 y 4 bis, redujeron a una pareja y, en medio del ataque, hirieron al hijo del matrimonio. Está internado

Balearon a un vecino de Arana durante un asalto

En medio del robo lo balearon y fue derivado al San Martín / web

22 de Marzo de 2026 | 02:22
Edición impresa

Otro violento robo que rozó la tragedia sacudió al sur del Gran La Plata y dejó como saldo a un hombre baleado que permanece internado en el Hospital San Martín. El dramático hecho ocurrió en Arana, en una zona donde en las últimas horas también se reportaron episodios similares que mantienen en alerta a los vecinos.

Todo se desencadenó durante la madrugada del jueves, cerca de las 3.45, en una vivienda ubicada en 650 y 4 bis. Según consta en el parte policial, al menos cuatro delincuentes irrumpieron en la propiedad tras forzar el ingreso a golpes y utilizando una barreta para violentar una puerta que conecta el garaje con el interior de la casa.

En ese momento, el dueño de la vivienda, un hombre de 69 años, descansaba junto a su esposa cuando fueron sorprendidos por los intrusos. Bajo amenazas, los obligaron a entregar pertenencias mientras revisaban cada ambiente en busca de objetos de valor. En medio del asalto, el propietario fue golpeado brutalmente en el rostro con la barreta.

La escena se tornó aún más crítica cuando uno de los delincuentes redujo a la mujer y la obligó a permanecer acostada, mientras a su esposo lo llevaban hacia otra habitación. Fue entonces cuando el hijo del matrimonio, de 36 años, que vive en una casa lindera, escuchó ruidos extraños y decidió intervenir.

El hombre ingresó armado con un cuchillo, pero al advertir su presencia, uno de los asaltantes extrajo un arma y disparó sin dudar. El proyectil impactó en la zona de la cadera, provocándole una herida que obligó a su inmediato traslado de urgencia.

Tras el disparo, los delincuentes escaparon del lugar en dos motocicletas, llevándose teléfonos celulares y alhajas. Minutos después, una ambulancia del SAME asistió al herido y lo derivó al Hospital San Martín, donde permanece internado, consciente, mientras evoluciona de la lesión.

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Otro caso similar

El hecho generó conmoción en Arana, una localidad que en los últimos tiempos viene registrando episodios de inseguridad cada vez más violentos.

A este caso se suma otro ocurrido en la misma madrugada, cuando vecinos alertaron sobre un golpe comando en la zona de Fincas Doradas, en 152 y 615, donde al menos cuatro hombres fuertemente armados habrían protagonizado otro asalto.

La reiteración de hechos con características similares, en horarios nocturnos y con grupos organizados, profundiza la preocupación entre los frentistas, que advierten sobre una escalada de violencia en sectores donde antes predominaba la tranquilidad. Mientras tanto, la investigación quedó en manos de la justicia, con peritajes en curso en la vivienda atacada y el análisis de posibles cámaras que permitan reconstruir la fuga de los agresores.

 

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