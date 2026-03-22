Lanús dio el golpe y le sacó el invicto a Vélez

el festejo de lanús en medio de la desolación velezana / fotobaires

Lanús dio el gran golpe de la fecha, al derrotar ayer por 1-0 a Vélez, en el José Amalfitani, cortándole además el invicto al conjunto de Liniers, que sigue líder la Zona A.

El único tanto lo convirtió Carlos Izquierdoz, a los 26 minutos de la segunda parte, con un certero cabezazo. A pesar de la derrota Vélez sigue en la punta; mientras que el Granate está tercero junto a Estudiantes, ambos con 18.

En un partido cerrado y de escaso vuelo futbolístico, el primer tiempo se jugó más cerca de las áreas de fricción que de los arcos.

Vélez intentó asumir el protagonismo, pero no encontró claridad, mientras que Lanús se mostró ordenado, compacto y supo incomodar al local.

En ese tramo, además, el equipo visitante sufrió la salida de Dylan Aquino por una molestia física, antes de la media hora.

La historia se rompió recién en el complemento. Después de una acción individual de Eduardo Salvio que terminó en córner, el propio exBoca envió el centro para que Izquierdoz ganara en el área y marcara de cabeza el 1-0 que terminó siendo decisivo.

Fue el premio para un Lanús que, sin sobrarle demasiado, aprovechó su momento y golpeó en el instante justo.

Con la ventaja, el conjunto granate se replegó, cerró espacios y sostuvo la diferencia ante un Vélez que fue empuje, pero no precisión.

El equipo que dirige Guillermo Barros Schelotto dejó una imagen deslucida en su casa y no encontró los caminos para rescatar al menos un empate.

De esta manera, Lanús consiguió su tercera victoria consecutiva y llegó a los 18 puntos, mientras que Vélez, pese a la derrota, se mantiene en la cima con 22 unidades, aunque ya sin el invicto que había construido en el arranque del campeonato.