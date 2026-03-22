Iglesia y sindicalismo se pronunciaron contra cambios en las leyes laborales

Los titulares de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, y de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, se reunieron con el presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS), monseñor Dante Braida, para analizar la situación económica y social que atraviesa el país y articular acciones para la conmemoración del primer aniversario de la muerte del Papa Francisco, el próximo 25 de abril.

Los participantes del encuentro subrayaron la necesidad de generar espacios de articulación entre organizaciones sindicales y la Iglesia para visibilizar las problemáticas del país y promover iniciativas que contribuyan a mitigar sus efectos, se indicó en un comunicado.

Asimismo, las CTA y la Pastoral Social acordaron impulsar una agenda de acciones conjuntas durante la semana del 21 de abril con el objetivo de conmemorar la memoria y el legado del papa Francisco al cumplirse un año de su fallecimiento.

En ese marco, se prevé la realización de actividades que “rescaten su compromiso con los sectores más vulnerables, su prédica en favor de la justicia social y su permanente llamado a la solidaridad y al encuentro entre los pueblos”, se indicó en un comunicado.

“En ese contexto, se planteó visibilizar las problemáticas actuales que atraviesa la sociedad ante la reciente aprobación de la reforma laboral que debilita los derechos de los trabajadores, el aumento de la desocupación y la grave situación que afecta a los jóvenes en los barrios, especialmente en relación con el consumo de drogas”, se informó en el texto.

Finalmente, expresaron “la preocupación por el escenario internacional de guerra y el peligro que implican las reiteradas declaraciones del presidente Milei y de su Gabinete, que podrían involucrar al conjunto del país”