River empata 0 a 0 con Estudiantes de Río Cuarto

En el arranque del partido, el Millonario tiene pleno dominio de la pelota, pero no es profundo en sus ataques. Estudiantes aguarda con líneas bien juntas en defensa y espera lastimar de contragolpe.

Gabriel Alanís, delantero de Estudiantes de Río Cuarto, recibió en la medialuna y ensayó un remate, pero justo fue bloqueado por la defensa visitante a los 20 minutos. Luego, a los 22, el juvenil Subiabre perdió la pelota ante Tomás González y cortó el contragolpe con una falta desde atrás. El árbitro Nazareno Arasa no dudó y lo amonestó.

A los 27 minutos, el Huevo se hizo cargo de la pelota parada y le pegó al palo derecho de Agustín Lastra. La pelota salió apenas desviada.

En el minuto 35, por una mano de Matías Valenti cuando se metía Montiel al área, el árbitro no dudó y sancionó pena máxima. Sin embargo, luego de varios minutos, tras el llamado del VAR a cargo de Salomé Di Iorio, el árbitro observa que la mano fue afuera del área, sanciona tiro libre directo y decide amonestar a Matías Valenti.

A los 43, tras un excelente remate de Aníbal Moreno, el arquero Lastra manotea en el aire y en el rebote Sergio Ojeda alcanza a sacarla casi sobre la línea, tras el intento de Martínez Quarta.

Formaciones:

Estudiantes de Río Cuarto: Agustín Lastra; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Sergio Ojeda, Matías Valenti; Nicolás Talpone, Francisco Romero; Tomás González, Siro Rosané, Gabriel Alanís; y Martín Garnerone. DT: Gerardo Acuña.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Tomás Galván, Fausto Vera, Ian Subiabre; Joaquín Freitas y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.