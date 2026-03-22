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La Ciudad |El conflicto por los salarios y el presupuesto

Los docentes de la UNLP suman 2 semanas de paro

Las medidas se desarrollarán en las semanas del 30 de marzo al 3 de abril y del 27 al 30 de ese mes

Los docentes de la UNLP suman 2 semanas de paro

en la unlp abril llega con paros de docentes y nodocentes / archivo

22 de Marzo de 2026 | 02:24
Edición impresa

La Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata (Adulp) resolvió aplicar dos semanas de paro durante abril, en el marco del conflicto universitario por presupuesto y salarios que tuvo su última huelga a lo largo de la semana pasada.

La decisión fue tomada en unaasamblea de afiliados y afiliadas, donde se ratificó la medida en línea con lo definido en el último Congreso de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu).

Las jornadas de paro quedaron programadas para las semanas que comienzan los lunes 30 de marzo y 27 de abril, según informó el sindicato.

El encuentro se desarrolló en la sede Fonseca de la Facultad de Artes de la UNLP, con una nutrida participación del cuerpo docente. Durante la asamblea, también se resolvió proponer a la federación nacional la realización de una Marcha Federal Universitaria el próximo 23 de abril, con el objetivo de visibilizar el reclamo en unidad con todos los sectores que integran el sistema público.

Por otra parte, el gremio acordó convocar a nuevas medidas de fuerza en caso de que el Gobierno nacional avance con el envío al Congreso de un proyecto de reforma de la Ley de Financiamiento Universitario. Entre los principales reclamos, Adulp exige el cumplimiento de la Ley 27.759, mayor presupuesto para las casas de estudio, actualización de becas, paritarias libres y la recuperación del poder adquisitivo de los salarios.

El conflicto suma así un nuevo capítulo que impactará en el normal desarrollo de las actividades académicas.

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En estas medidas, los docentes coincidirán con los nodocentes quienes, a través del gremio local Atulp, realizarán paros de 24 horas un día por semana a lo largo de todo el mes.

El cronograma se desarrollará en todo el sistema universitario público, a instancias de la convocatoria de la central nacional del sector, Fatun.

 

 

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