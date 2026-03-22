Cerámica Fanelli: el ministerio de Trabajo dictó la conciliación

El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria en el conflicto que atraviesa Cerámica Fanelli, en La Plata, y dispuso la reincorporación de los tres trabajadores despedidos mientras dure el proceso.

la situación se profundizó porque las desvinculaciones se produjeron, según denunciaron trabajadores, en medio de una conciliación obligatoria vigente hasta el 20 de abril.

Tras la resolución de la cartera Provincial, una agrupación no identificada de trabajadores de la fábrica expresó que “El Ministerio de Trabajo se vio obligado a intervenir y dictar la conciliación obligatoria con los compañeros despedidos adentro de la fábrica”.

El conflicto se planteó con el despido “con causa” de tres empleados, en un contexto que generó tensión y reclamos por parte de trabajadores, donde los cesanteados habrían tenido participación en la organización gremial dentro de la empresa.

En más de 50 años, la empresa se convirtió en la principal distribuidora en nuestra región de ladrillos huecos. Y en la actualidad, como gran parte del sector de la construcción, enfrentaría el impacto de la caída del consumo.