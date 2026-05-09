Indultos, búsqueda de paz y el “país del odio”: la mirada de Ceferino Reato

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“Julio de 1989. Era un país atravesado por el caos económico y social. Carlos Menem, que asumió cinco meses antes, buscó generar un período de estabilidad y paz” dijo ayer Ceferino Reato -escritor, periodista, analista político cuya materia de observación es la década del 70 en Argentina- al presentar su libro “Pax Menemista. Historia secreta de los indultos a militares y montoneros en el país del odio” en el estudio de EL DIA.
La obra, como lo dice su título, devela el trasfondo de los indultos que deliberó el gobierno menemista a miembros de la fuerza militar y de las organizaciones armadas de la década del 70. Pero, ¿quiénes estimularon la negociación? ¿Cuál fue el resultado -no el inmediato, sino el de años posteriores- de la decisión política?
El libro, además de responder los enigmas, exhibe la trasabilidad del contexto social: ¿cómo era el argentino de aquella época? ¿Cuáles eran las heridas latentes? ¿Cómo se circunscribía la “grieta” que hoy todavía colma agendas políticas?
El autor, que publicó la obra a principios de 2026 y que continúa presentándola en todo el país, aseguró que le “interesa hablar del presente. No soy un historiador; busco un anclaje al hoy. Creo que la década del 70 tiene todavía mucho para ahondar”, aseveró.
“Pax Menemista”, se suma así a una serie de obras que se inmiscuyen en aquella época de conflicto armado: “Masacre en el comedor”; “Los 70, la década que siempre vuelve”; “Operación Traviata. ¿Quién mató a Rucci?” son algunos de los títulos.
El oriundo de Entre Ríos -nalista también en programas como Gran Hermano y Cortá por Lozano- además de visitar este diario, dialogó ayer por la tarde sobre su nuevo libro en la Asociación Comerciantes e Industriales en Materiales y Construcción.
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