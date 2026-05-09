Feroz asalto a alumnos a metros de una comisaría

La comisaría 8ª está en 7 y 74. El ataque de ayer fue a una cuadra / WEB

Los ataques de delincuentes a alumnos de diversas edades siguen reiterándose en las inmediaciones de establecimientos educativos de diferentes zonas platenses.

Se trata de una problemática que requiere, sin más dilaciones, de medidas concretas y efectivas para ser revertida.

Ya hace un buen tiempo que se vienen registrando violentos asaltos a adolescentes en esas circunstancias.

La situación tiene muy asustados a padres y alumnos que, en su gran mayoría, se trata de menores de edad a los que ladrones -a veces en moto y otras a pie- logran reducir y quitarle sus pertenencias fácilmente tras intimidarlos con algún arma.

“¿VAS A PELEAR POR LA CAMPERA?”

El último de estos inquietantes hechos tuvo como víctima a un estudiante del secundario, que es alumno regular del séptimo año, sección tercera (Electromecánica) en la Escuela Técnica Nº 5, que funciona en calle 7 entre 75 y 76.

De acuerdo a lo que pudo saber este diario de fuentes confiables, en la tarde de ayer este chico salió del colegio junto a algunos compañeros de su misma edad y llegaron hasta 7 y 73, a solo 100 metros de la comisaría Octava.

En esa esquina, se informó, conversaban animadamente hasta que fueron abordados por un grupo de jóvenes “que ya el día anterior los habían molestado, golpeado al mismo alumno y le habían robado una gorra con visera tras verlos en la parada de micros de 7 y 72 ”, consignó un allegado a la víctima.

Cuando parecía que ese violento episodio -que incluyó algunas corridas, insultos y hasta una invitación a pelear al alumno agredido- iba a quedar nada más que como una mala anécdota, ayer se repitió la historia.

En tal sentido, el mismo vocero -que evitó ser identificado- también le contó a EL DIA que al alumno en cuestión “estos delincuentes, uno de ellos armado, fueron a esperarlo cerca del colegio. Y cuando salió del establecimiento, pasadas las 17.30, otra vez acompañado por algunos compañeros, la misma patota de pibes los encararon en 7 y 73”.

Enseguida, reveló que “uno de estos provocadores le pidió (al alumno golpeado y asaltado el día anterior) que le cambiara su campera por la suya”. Temiendo sufrir otro despiadado ataque, aceptó el “trueque”. Y cuando parecía que todo se agotaría en esa acción, quien propuso esa iniciativa “mostró la hilacha”, manifestó indignado el informante.

Precisó que “le preguntó si iba a pelear por la campera que el otro le había solicitado. Y ahí apareció de atrás el delincuente que le había pegado el miércoles, que le dio una trompada en la boca, que lo hizo caer al piso. Y otro de los agresores le pateó la cabeza”. La banda luego escapó tras el revuelo.