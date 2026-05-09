Feroz asalto a alumnos a metros de una comisaría

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Fue en 7 y 73, a una cuadra de esa seccional 8ª. Uno de los estudiantes terminó golpeado por dos ladrones y le quitaron la campera
Los ataques de delincuentes a alumnos de diversas edades siguen reiterándose en las inmediaciones de establecimientos educativos de diferentes zonas platenses.
Se trata de una problemática que requiere, sin más dilaciones, de medidas concretas y efectivas para ser revertida.
Ya hace un buen tiempo que se vienen registrando violentos asaltos a adolescentes en esas circunstancias.
La situación tiene muy asustados a padres y alumnos que, en su gran mayoría, se trata de menores de edad a los que ladrones -a veces en moto y otras a pie- logran reducir y quitarle sus pertenencias fácilmente tras intimidarlos con algún arma.
El último de estos inquietantes hechos tuvo como víctima a un estudiante del secundario, que es alumno regular del séptimo año, sección tercera (Electromecánica) en la Escuela Técnica Nº 5, que funciona en calle 7 entre 75 y 76.
De acuerdo a lo que pudo saber este diario de fuentes confiables, en la tarde de ayer este chico salió del colegio junto a algunos compañeros de su misma edad y llegaron hasta 7 y 73, a solo 100 metros de la comisaría Octava.
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En esa esquina, se informó, conversaban animadamente hasta que fueron abordados por un grupo de jóvenes “que ya el día anterior los habían molestado, golpeado al mismo alumno y le habían robado una gorra con visera tras verlos en la parada de micros de 7 y 72 ”, consignó un allegado a la víctima.
Cuando parecía que ese violento episodio -que incluyó algunas corridas, insultos y hasta una invitación a pelear al alumno agredido- iba a quedar nada más que como una mala anécdota, ayer se repitió la historia.
En tal sentido, el mismo vocero -que evitó ser identificado- también le contó a EL DIA que al alumno en cuestión “estos delincuentes, uno de ellos armado, fueron a esperarlo cerca del colegio. Y cuando salió del establecimiento, pasadas las 17.30, otra vez acompañado por algunos compañeros, la misma patota de pibes los encararon en 7 y 73”.
Enseguida, reveló que “uno de estos provocadores le pidió (al alumno golpeado y asaltado el día anterior) que le cambiara su campera por la suya”. Temiendo sufrir otro despiadado ataque, aceptó el “trueque”. Y cuando parecía que todo se agotaría en esa acción, quien propuso esa iniciativa “mostró la hilacha”, manifestó indignado el informante.
Precisó que “le preguntó si iba a pelear por la campera que el otro le había solicitado. Y ahí apareció de atrás el delincuente que le había pegado el miércoles, que le dio una trompada en la boca, que lo hizo caer al piso. Y otro de los agresores le pateó la cabeza”. La banda luego escapó tras el revuelo.
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