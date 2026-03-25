Detenido por intentar entrar a robar en una casa en Ezpeleta

En un operativo cerrojo desplegado por la Policía Local en la zona de Ezpeleta, un hombre de 41 años fue aprehendido tras intentar ingresar a una vivienda y ser hallado en posesión de un arma de fuego de fabricación casera con munición de alto poder. El hecho ocurrió en las primeras horas de este miércoles 25 de marzo de 2026, en una zona que permanece bajo estrecha vigilancia en el marco de las actividades de memoria y justicia que se desarrollan en el municipio.

La intervención policial se inició tras un alerta radial del sistema de emergencias 911, que daba cuenta de un presunto ingreso ilegal en una finca ubicada sobre la calle Bruzzone. Al arribar al lugar, los efectivos fueron interceptados por la propietaria del domicilio, quien relató haber escuchado ruidos provenientes del techo de su vivienda. Según el testimonio de la mujer, al advertir la presencia de los ocupantes, dos hombres se arrojaron desde la parte superior de la propiedad e iniciaron una fuga a pie por las calles del barrio.

Con las descripciones aportadas por la víctima, el personal policial desplegó un intenso rastrillaje en las inmediaciones. Minutos después, en un terreno baldío cercano, lograron localizar y aprehender a uno de los sospechosos, quien se encontraba oculto entre la vegetación intentando evadir el cerco de seguridad. Durante la requisa de urgencia, los agentes hallaron junto al detenido un arma tipo escopeta de fabricación casera, cargada con un cartucho calibre .16 listo para su uso, elemento que agrava significativamente su situación judicial.

El sujeto fue trasladado de inmediato a la sede de la Comisaría Quilmes 6ª, donde también se hizo presente la víctima para radicar la denuncia correspondiente. En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción Nº 4 del Departamento Judicial Quilmes, desde donde se dispuso la aprehensión formal del individuo bajo los cargos de tentativa de robo y portación de arma de fabricación casera.

Este episodio de inseguridad se da en una semana donde la labor territorial y la seguridad se entrelazan con la reflexión sobre el pasado. La memoria colectiva busca orientar los desarrollos que se llevarán a cabo durante la semana en el distrito, reafirmando que la justicia y la dignidad de los trabajadores de Quilmes son pilares fundamentales. Mientras tanto, la causa judicial continúa en etapa de instrucción y las fuerzas de seguridad no descartan la pronta identificación del segundo implicado que logró escapar del lugar tras el salto desde los techos.