Rolando Barbano, blanco del robo menos esperado

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El periodista Rolando Barbano fue víctima de un robo en medio del recital que brindó AC/DC el lunes pasado y relató paso a paso el mal momento que le tocó vivir en la cancha de River.
Según fuentes del caso, todo ocurrió mientras disfrutaba del show junto a su hijo adolescente, en una noche que terminó con un fuerte disgusto.
El propio Barbano relató lo ocurrido al aire de América Noticias, donde explicó que el robo se produjo cuando estaba en el campo, muy atento a su hijo y no tanto al recital.
“En el recital de AC/DC fui con mi hijo, estaba en el campo. La primera pregunta que me hice fue para qué llevé el celular, pero me respondí que las entradas ahora son con el teléfono. El hecho de que la entrada esté digitalizada no te deja alternativa”, explicó.
Además, detalló que había tomado algunas precauciones para evitar un robo. “Me llevé una campera con cierre y metí el celular”, explicó.
Sin embargo, el momento del robo pasó casi inadvertido. “Creo que fue en un momento en que se me acercó alguien. Empezó una de las canciones, se me puso de costado, me quise ir con mi hijo y sentí el tirón”, recordó.
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