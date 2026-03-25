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Deportes |Nicola Russo, presidente de Lanús

El pasillo-gate sigue on fire: "Fue una viveza de Verón; ante la duda, cobraban para Estudiantes"

El pasillo-gate sigue on fire: "Fue una viveza de Verón; ante la duda, cobraban para Estudiantes"
25 de Marzo de 2026 | 10:45

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Las declaraciones de Nicolás Russo reavivaron la polémica en torno a Juan Sebastián Verón, el discutido “pasillo” de Estudiantes a Rosario Central y el rol de los dirigentes en la AFA, en un conflicto que sigue marcando la interna del fútbol argentino.

El presidente de Lanús fue directo al referirse a aquel episodio en Arroyito, donde el plantel pincharrata recibió al campeón de espaldas. Para Russo, no se trató de un gesto ingenuo sino de una maniobra deliberada: consideró que fue “una viveza”, y sugirió que esa actitud pudo haber influido incluso en el desarrollo del partido, al señalar que “ante la duda, los árbitros les cobraban todo a favor”.

Su mirada contrasta con la postura que históricamente sostuvo sobre los reconocimientos deportivos. En otras intervenciones ya había marcado su desacuerdo con ese tipo de gestos, al afirmar que “no me gustó” el pasillo y que, en su visión, el homenaje a un campeón debe hacerse “como corresponde”. 

Pero el foco principal de sus críticas estuvo puesto en Verón y su rol institucional. Russo cuestionó las contradicciones entre lo que decide Estudiantes en los ámbitos formales y lo que luego expresa públicamente su presidente. “Estudiantes vota una cosa en el Comité y después Verón dice otra”, lanzó, en referencia a la votación que consagró a Central como campeón anual. 

Al mismo tiempo, defendió el funcionamiento de la Asociación del Fútbol Argentino y su actual conducción. Aseguró que la entidad “ha crecido un montón” en los últimos años y remarcó que, desde adentro, el orden institucional es visible, en contraposición con las críticas que llegan desde algunos sectores. 

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