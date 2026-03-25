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Investigan la muerte de una estudiante de 25 años

La joven fue hallada en el subsuelo de un edificio de calle 19 entre 39 y 40. Los primeros indicios apuntan a un presunto suicidio

Investigan la muerte de una estudiante de 25 años

Investigan un presunto suicidio en un edificio de La Plata / EL DIA

25 de Marzo de 2026 | 03:47
Edición impresa

Las primeras horas de ayer quedaron marcadas por una escena de profundo impacto en un edificio ubicado en calle 19 entre 39 y 40, en La Plata, donde se vivieron momentos de extrema tensión tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una joven en el subsuelo del inmueble.

Todo se desencadenó a partir de un alerta al 911 que movilizó a personal policial hacia el lugar. Al arribar, los efectivos se entrevistaron con vecinos que, visiblemente conmocionados, relataron que habían advertido la presencia del cuerpo en la rampa de acceso a la cochera. La rápida intervención permitió preservar la escena mientras comenzaban las primeras actuaciones.

Fuentes indicaron que la situación generó un fuerte despliegue en la zona durante las primeras horas del día, con la presencia de efectivos, peritos y autoridades judiciales. La circulación en el edificio se vio alterada y varios residentes siguieron de cerca, con angustia, el desarrollo del operativo.

De acuerdo a los primeros elementos recabados, y siempre bajo análisis de los especialistas, las cámaras de seguridad del edificio habrían registrado el momento en el que la joven cae desde el piso 12, sector donde funcionan el Salón de Usos Múltiples (SUM) y el lavadero del complejo. Este dato resulta clave para reconstruir la secuencia de los hechos.

La víctima fue identificada como Anabel Virginia Bedini, de 25 años, estudiante y domiciliada en el mismo edificio. Según se informó, al momento del relevamiento en su departamento no se detectaron signos de violencia ni desorden que hicieran presumir la intervención de terceros. No obstante, los investigadores sí encontraron blísteres de medicación antidepresiva, elemento que fue incorporado a la causa.

En el lugar trabajaron peritos convocados especialmente para realizar las tareas de rigor, mientras que la fiscal de turno, Cecilia Cordfield, de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 del Departamento Judicial La Plata, supervisó las primeras diligencias.

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Si bien el caso permanece bajo investigación, las primeras hipótesis que surgen de las actuaciones apuntan a un presunto suicidio. De todos modos, desde la Justicia remarcaron que se trata de conclusiones preliminares y que será fundamental el avance de las pericias, así como el resultado de la autopsia, para determinar las causales de la muerte.

El episodio generó una profunda conmoción entre los vecinos del edificio y de la cuadra, quienes se vieron sorprendidos por lo ocurrido en un horario de plena actividad. Algunos de ellos dieron aviso inmediato a las autoridades, lo que permitió una rápida intervención, aunque nada pudo hacerse para revertir el desenlace.

En paralelo, los investigadores continúan reuniendo testimonios y analizando distintos elementos que permitan esclarecer completamente lo sucedido. La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte”.

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