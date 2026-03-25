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El Gobierno anunció el envío de 60 pliegos de jueces y fiscales al Senado
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Lo anticipó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en conferencia de prensa
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El Gobierno nacional enviará en las próximas horas al Senado unos “60 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales para su confirmación”, según lo anunció hoy el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
“El ministerio de Justicia estará enviando hoy mismo 60 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales al Senado para su confirmación y seguirá enviando los pliegos que faltan de aquí en adelante”, afirmó Adorni en conferencia de prensa.
El funcionario manifestó que “para el Gobierno, la Justicia es un pilar fundamental de la gestión y de la relación con la ciudadanía”. “Hoy, 364 de los 1.002 cargos de la Justicia Federal están vacantes, haciendo funcionar la Justicia casi al 60% de capacidad de sus responsabilidades, paralizando una de las funciones básicas del Estado y profundizando la anomia social”, agregó.
El funcionario expresó que “durante demasiado tiempo, la corrupción y la judicialización del debate público detuvieron por completo el nombramiento de nuevos jueces”.
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