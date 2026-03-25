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Política y Economía

Alak recibió al embajador de Italia Fabrizio Nicoletti: agenda conjunta y declaración de Visitante Ilustre

El intendente mantuvo un encuentro institucional con Fabrizio Nicoletti para fortalecer los vínculos de cooperación con la comunidad italiana

Alak recibió al embajador de Italia Fabrizio Nicoletti: agenda conjunta y declaración de Visitante Ilustre
25 de Marzo de 2026 | 13:00

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El intendente de La Plata, Julio Alak, recibió este miércoles al embajador de la República Italiana en Argentina, Fabrizio Nicoletti, a quien reconoció como Visitante Ilustre de la ciudad, distinción aprobada por unanimidad por el Concejo Deliberante.

“Es un honor recibir al embajador de Italia y reconocer su visita en una ciudad profundamente atravesada por la inmigración italiana, que forma parte esencial de nuestra identidad y de nuestra historia”, destacó Alak. 

El encuentro tuvo como objetivo dar la bienvenida al recientemente nombrado embajador en Argentina, quien asumió sus funciones a finales de 2025, y avanzar en una agenda conjunta que promueva y fortalezca los vínculos entre la capital bonaerense e Italia en distintos ámbitos. En ese marco, La Plata fue uno de los primeros municipios que visitó la autoridad diplomática. 

Durante el cónclave, se trabajó en consolidar los lazos históricos de cooperación institucional, académica, cultural y social con la comunidad italiana, una de las corrientes migratorias que más ha influido en la identidad de la región. 

Estuvieron presentes Pierluggi Schettino, cónsul de Italia en La Plata; Salvatore Scala, primer secretario de la Embajada; Marcelo Galland, presidente del Concejo Deliberante de La Plata; Carlos Bonicatto, jefe de Gabinete de la Municipalidad; y Francisco García Montes, director de Relaciones Internacionales, entre otras autoridades.

Cabe destacar que La Plata mantiene hermanamientos con las ciudades italianas de Bolonia y Leni, lo que refuerza los vínculos históricos y culturales entre ambos territorios.

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Quien es FABRIZIO NICOLETTI

Fabrizio Nicoletti asumió el cargo de embajador en Argentina el 13 de noviembre de 2025, tras haber finalizado su misión diplomática en Panamá. Nacido en Catania el 3 de abril de 1964, se graduó en Ciencias Políticas en la Universidad LUISS de Roma en 1988 e ingresó al servicio diplomático italiano en 1989 mediante concurso público.

En el Ministerio de Asuntos Exteriores (la Farnesina) se desempeñó recientemente como Subdirector General y Director Central para la Innovación y la Investigación. Anteriormente fue embajador en Kuwait y, previamente, prestó servicio en el exterior en España, Irak, Pakistán, Alemania y Omán; y en la Farnesina, en Roma, en las Direcciones Generales de Promoción del Sistema País, Cooperación al Desarrollo, Personal, Mediterráneo y Oriente Medio y Asuntos Económicos.

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