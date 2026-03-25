Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |En medio de las acusaciones en su contra

Adorni reaparece en conferencia de prensa y se mostrará con Milei

El funcionario volverá a hablar ante los periodistas, se reunirá con ministros y participará de una actividad junto al Presidente

Adorni reaparece en conferencia de prensa y se mostrará con Milei

Adorni reaparecerá en público y se mostrará junto a Milei / web

25 de Marzo de 2026 | 02:28
Edición impresa

Manuel Adorni romperá el silencio y responderá preguntas de los periodistas en una conferencia de prensa convocada para hoy a las 11 en Casa Rosada. Además, esta semana se mostrará junto al presidente, Javier Milei, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en otra señal de respaldo público con la que se pretende ahuyentar los rumores de renuncia del platense.

La decisión es estratégica. El jefe de Gabinete, que no encabeza una actividad de este tipo desde hace más de un mes, volverá a hablar ante los medios luego de las denuncias penales que se acumulan en su contra por posibles delitos como enriquecimiento ilícito y dádivas.

A la polémica por haber sumado a su esposa a la comitiva oficial que acompañó al Presidente a Nueva York, le siguió luego la revelación de un viaje privado a Punta del Este, cuyo financiamiento investiga la Justicia. Las acusaciones incluyen también una casa en un country sin declarar, además de presuntas irregularidades en la concesión de Tecnópolis y el supuesto direccionamiento de licitaciones para beneficiar a empresas amigas del poder.

En pleno revuelo, el ministro coordinador -y a través de él, el Gobierno- buscará retomar el control de la agenda pública al cabo de varias jornadas adversas.

“Es una conferencia habitual”, aclararon en Casa Rosada. Por lo bajo, admitieron que la intención es instalar que el funcionario “no tiene nada que esconder” y que la sucesión de escándalos que lo puso en el centro de la escena es un trago amargo que quedó atrás.

Reuniones con ministros

La conferencia de prensa prevista por Adorni es apenas una de las actividades con las que el jefe de Gabinete pretende recuperar la iniciativa desde esta semana.

LE PUEDE INTERESAR

Subió el riesgo país en un mercado que mira a Irán

LE PUEDE INTERESAR

Retienen subsidios a empresas de transporte

Para hoy mismo tiene agendadas reuniones con los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Juan Bautista Mahiques (Justicia).

También tiene previstas actividades con Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Luis Caputo (Economía).

Mañana, en tanto, sería el turno de Patricia Bullrich, Diego Santilli (Interior) y Sandra Pettovello (Capital Humano). Precisamente, estos últimos dos funcionarios sonaron como candidatos para reemplazarlo.

Otro nombre que se barajó para hacerse cargo de la Jefatura de Gabinete fue el de Pilar Ramírez, la jefa del bloque libertario de la ciudad de Buenos Aires, algo que ella misma desmintió en redes sociales.

Al lote de candidatos se sumaron el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei y el canciller Pablo Quirno.

Pero todas esas especulaciones fueron descartadas de plano por la cúpula libertaria, que encuentra en Adorni a uno de sus funcionarios más leales y que salió a respaldarlo públicamente cuando las acusaciones en su contra arreciaban.

Aún cuando en el propio oficialismo pidieron por la cabeza del ministro.

“Adorni puede ser súper honesto, pero desde el punto de vista político está haciendo daño su permanencia en el Gobierno, creo que tendría que tener un gesto de grandeza”, reclamó, por caso, Nicolás Márquez, biógrafo del Presidente.

Durante una entrevista televisiva, el escritor insistió en que “toda la gente está haciendo un esfuerzo, Adorni también podría hacerlo. No le está haciendo bien al Gobierno su permanencia, independientemente de que sea culpable o no de lo que se le adjudica”, y lo criticó: “Se maneja mal con la prensa, se contradijo, no estuvo seguro, no fue convincente”

Además, advirtió: “Nadie es indispensable, salvo Milei. Los ministros son fusibles”.

No obstante, matizó que “lo de Adorni puede ser grave en términos políticos, en términos judiciales, pero es muy inferior comparado con el Gobierno precedente”.

Junto al Presidente

Lejos del planteo de Márquez, tanto Javier como Karina Milei siguen optando por respaldar a Adorni. Tanto es así que para el viernes planifican compartir una actividad.

Será una nueva muestra de apoyos público para poner fin a las versiones sobre posibles cambios en el cargo.

Más allá de esto, hay quienes deslizan que ese respaldo podría evaporarse con el correr de los días si el caso del ministro sigue vigente en la agenda pública. Son varios los que, en este punto, traen a cuento la situación de José Luis Espert, a quien Milei supo darle espacio en un acto mientras llovían las denuncias que lo vinculaban con el narcotráfico. Tres días después, Espert debió renunciar a su candidatura como diputado y pidió licencia en el Congreso.

El Ejecutivo busca retomar el control de la agenda pública, luego de semanas adversas

El apoyo libertario, una estrategia que recuerda al caso Espert

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Volvió a caer la confianza en el Gobierno
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Los chats de Emilia Mernes con jugadores casados de la Selección: rompió el silencio la mujer de Paredes

Masiva movilización a Plaza de Mayo por los 50 años del golpe: las organizaciones de DD.HH. leyeron un documento con críticas al Gobierno

Conmoción en La Plata: identificaron a la joven que apareció muerta en un edificio

VIDEO. "Mística" en una "noche soñada": las claves de Mikel Amondarain tras el contundente triunfo ante Central Córdoba

Messi llegó al país para sumarse a la Selección, dándole un gran abrazo a Chiqui Tapia
+ Leidas

Desde mañana cambia el horario de atención en bancos públicos y privados: a qué hora abrirán

Camino Belgrano | Cómo serán los desvíos previstos para mañana por las obras del shopping

El fallo por el saneamiento cloacal en el Gran La Plata: el juez advierte sobre “amenazas” tras el embargo a la Provincia

"Salió volando y no lo pudimos encontrar": desesperada búsqueda de un pato en La Plata

La nafta súper roza los $2.000 en La Plata: seis aumentos en dos semanas con subas acumuladas de hasta el 12%

Arcor y Danone se quedaron con La Serenísima y todo el grupo Mastellone

De generación en generación: los comercios que pueden convertirse en patrimonio vivo de la Ciudad

A 50 años del Golpe Masiva marcha contra el olvido
Últimas noticias de Política y Economía

La nafta súper roza los $2.000 en La Plata: seis aumentos en dos semanas con subas acumuladas de hasta el 12%

El fallo por el saneamiento cloacal en el Gran La Plata: el juez advierte sobre “amenazas” tras el embargo a la Provincia

Arcor y Danone se quedaron con La Serenísima y todo el grupo Mastellone

A 50 años del Golpe Masiva marcha contra el olvido
Deportes
Llegó Messi, hubo foto pero no se entrenó
El único que no juega contra un mundialista
Agustín Giay será el reemplazo de Montiel
“Muy contento de volver a la Bombonera”
Amondarain: el nuevo polifuncional en el mediocampo
Espectáculos
Satoshi Kon vuelve al cine: viaje al límite de lo real
Tauro vs. Roccasalvo: “Está subida al pony”
El renacimiento de Kirsten Dunst continúa en “La empleada 2”
Fito Páez, Lali y otros famosos se expresaron a 50 años del golpe
Veinte años no es nada Cómo es el especial que celebra el aniversario de “Hannah Montana”
Información General
Base lunar: la NASA establece una nueva prioridad
Un feriado largo con bajo impacto económico
La NASA anunció la construcción de una base permanente en la Luna
PAMI: los medicamentos que siguen siendo gratis en abril 2026 y requisitos para acceder
Anses paga un "triple extra" a los jubilados en marzo 2026: qué es y quiénes lo cobran
Policiales
¿Tortilla en mal estado?: otro testimonio alimenta el escándalo
Investigan la muerte de una estudiante de 25 años
La abogada juzgada en Brasil no irá a prisión y podrá volver al país
Rolando Barbano, blanco del robo menos esperado
Fue a robar a un comercio en pijama, lo vieron y cayó preso

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla