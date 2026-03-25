Adorni reaparece en conferencia de prensa y se mostrará con Milei

Adorni reaparecerá en público y se mostrará junto a Milei / web

Manuel Adorni romperá el silencio y responderá preguntas de los periodistas en una conferencia de prensa convocada para hoy a las 11 en Casa Rosada. Además, esta semana se mostrará junto al presidente, Javier Milei, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en otra señal de respaldo público con la que se pretende ahuyentar los rumores de renuncia del platense.

La decisión es estratégica. El jefe de Gabinete, que no encabeza una actividad de este tipo desde hace más de un mes, volverá a hablar ante los medios luego de las denuncias penales que se acumulan en su contra por posibles delitos como enriquecimiento ilícito y dádivas.

A la polémica por haber sumado a su esposa a la comitiva oficial que acompañó al Presidente a Nueva York, le siguió luego la revelación de un viaje privado a Punta del Este, cuyo financiamiento investiga la Justicia. Las acusaciones incluyen también una casa en un country sin declarar, además de presuntas irregularidades en la concesión de Tecnópolis y el supuesto direccionamiento de licitaciones para beneficiar a empresas amigas del poder.

En pleno revuelo, el ministro coordinador -y a través de él, el Gobierno- buscará retomar el control de la agenda pública al cabo de varias jornadas adversas.

“Es una conferencia habitual”, aclararon en Casa Rosada. Por lo bajo, admitieron que la intención es instalar que el funcionario “no tiene nada que esconder” y que la sucesión de escándalos que lo puso en el centro de la escena es un trago amargo que quedó atrás.

Reuniones con ministros

La conferencia de prensa prevista por Adorni es apenas una de las actividades con las que el jefe de Gabinete pretende recuperar la iniciativa desde esta semana.

Para hoy mismo tiene agendadas reuniones con los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Juan Bautista Mahiques (Justicia).

También tiene previstas actividades con Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Luis Caputo (Economía).

Mañana, en tanto, sería el turno de Patricia Bullrich, Diego Santilli (Interior) y Sandra Pettovello (Capital Humano). Precisamente, estos últimos dos funcionarios sonaron como candidatos para reemplazarlo.

Otro nombre que se barajó para hacerse cargo de la Jefatura de Gabinete fue el de Pilar Ramírez, la jefa del bloque libertario de la ciudad de Buenos Aires, algo que ella misma desmintió en redes sociales.

Al lote de candidatos se sumaron el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei y el canciller Pablo Quirno.

Pero todas esas especulaciones fueron descartadas de plano por la cúpula libertaria, que encuentra en Adorni a uno de sus funcionarios más leales y que salió a respaldarlo públicamente cuando las acusaciones en su contra arreciaban.

Aún cuando en el propio oficialismo pidieron por la cabeza del ministro.

“Adorni puede ser súper honesto, pero desde el punto de vista político está haciendo daño su permanencia en el Gobierno, creo que tendría que tener un gesto de grandeza”, reclamó, por caso, Nicolás Márquez, biógrafo del Presidente.

Durante una entrevista televisiva, el escritor insistió en que “toda la gente está haciendo un esfuerzo, Adorni también podría hacerlo. No le está haciendo bien al Gobierno su permanencia, independientemente de que sea culpable o no de lo que se le adjudica”, y lo criticó: “Se maneja mal con la prensa, se contradijo, no estuvo seguro, no fue convincente”

Además, advirtió: “Nadie es indispensable, salvo Milei. Los ministros son fusibles”.

No obstante, matizó que “lo de Adorni puede ser grave en términos políticos, en términos judiciales, pero es muy inferior comparado con el Gobierno precedente”.

Junto al Presidente

Lejos del planteo de Márquez, tanto Javier como Karina Milei siguen optando por respaldar a Adorni. Tanto es así que para el viernes planifican compartir una actividad.

Será una nueva muestra de apoyos público para poner fin a las versiones sobre posibles cambios en el cargo.

Más allá de esto, hay quienes deslizan que ese respaldo podría evaporarse con el correr de los días si el caso del ministro sigue vigente en la agenda pública. Son varios los que, en este punto, traen a cuento la situación de José Luis Espert, a quien Milei supo darle espacio en un acto mientras llovían las denuncias que lo vinculaban con el narcotráfico. Tres días después, Espert debió renunciar a su candidatura como diputado y pidió licencia en el Congreso.

El Ejecutivo busca retomar el control de la agenda pública, luego de semanas adversas

El apoyo libertario, una estrategia que recuerda al caso Espert