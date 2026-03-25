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Se define si hay ganadores en la ronda del Cartonazo

Se define si hay ganadores en la ronda del Cartonazo
25 de Marzo de 2026 | 02:50
Edición impresa

Hoy se conocerá si hay ganadores del premio de 1.000.000 de pesos en el Cartonazo de diario EL DIA.

Por el feriado nacional de ayer, se extendió el plazo hasta hoy para que pueda presentarse el ganador o ganadora de la semana. Cabe indicar que puede haber más de un ganador del juego, lo que implicaría que el pozo se reparte en partes iguales entre quienes acierten los 15 números.

En tanto, los cartones de la próxima ronda se entregarán mañana junto a la edición impresa de EL DIA, tal como resulta habitual cada jueves.

Participar del juego es sencillo. Los jueves se entrega el cartón con la edición impresa de EL DIA. Desde el viernes al martes siguientes se publican los números para cotejar con los cartones que tienen los lectores, que tienen 15 números del 00 al 89. En caso de que el portador del cartón tenga los 15 aciertos, se transforman en ganadores.

El Cartonazo entregó numerosos premios millonarios a lo largo del último tiempo. Los ganadores los utilizaron para viajar, arreglar viviendas, darse un gusto, ahorrar o cumplir obligaciones.

 

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