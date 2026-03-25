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Pronóstico del Tiempo | Miércoles a puro sol y con una máxima de 24º en La Plata pero hay malas noticias de cara al finde

Pronóstico del Tiempo | Miércoles a puro sol y con una máxima de 24º en La Plata pero hay malas noticias de cara al finde
25 de Marzo de 2026 | 07:51

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La Plata tendrá un miércoles a puro sol, según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Luego de un arranque fresco, propio del otoño, la temperatura irá en ascenso hasta llegar a los 24 grados.

El cielo estará despejado y habrá viento del sur que rotará al este sobre el cierre de la jornada. De esta forma será una jornada para disfrutar a pleno.

Aunque las malas noticias llegan el fin de semana debido a que el SMN anticipa la llegada de nuevas tormentas a nuestra región.

Así sigue el tiempo en La Plata, según el SMN

Para mañana jueves el termómetro oscilará entre los 13 y los 24 grados, y se espera cielo ligeramente a algo nublado. Mientras que el viernes comenzará a desmejorar el tiempo ya que se adelanta cielo mayormente nublado. En tanto que la temperatura mínima estimada es de 16 grados y la máxima de 25 grados.

Por su parte el sábado llega lo peor del clima porque ya anuncian un 40% de probabilidades de tormentas desde la mañana y hasta la noche. Las malas condiciones del tiempo persistirán hasta la mañana del domingo y recién a la tarde aflojarían las lluvias.

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