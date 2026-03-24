El fallo por el saneamiento cloacal en el Gran La Plata: el juez advierte sobre “amenazas” tras el embargo a la Provincia

Masiva movilización a Plaza de Mayo por los 50 años del golpe: las organizaciones de DD.HH. leyeron un documento con críticas al Gobierno
Masiva movilización a Plaza de Mayo por los 50 años del golpe: las organizaciones de DD.HH. leyeron un documento con críticas al Gobierno
Clases intermitentes en la UNLP: mañana vuelven las cursadas y cuándo son los próximos paros docentes
La nafta súper roza los $2.000 en La Plata: seis aumentos en dos semanas con subas acumuladas de hasta el 12%
Nunca Más | A 50 años del último Golpe, un suplemento especial de EL DIA
La represión ilegal en La Plata: empezó antes del ‘76, se extendió por años
Insólito: detuvieron en pijama a "Noni", el joven que robó en un autoservicio de La Plata y se quedó dormido
Conmoción en La Plata: identificaron a la joven que apareció muerta en un edificio
Camino Belgrano | Cómo serán los desvíos previstos para mañana por las obras del shopping
Un 5-0 nunca visto en el fútbol argentino y cuándo fue la última vez que Estudiantes metió cinco goles en un tiempo
"Nunca más": desde Fito Paez a María Becerra, los artistas que se expresaron en el Día de la Memoria
De robo millonario a presunta estafa: giro inesperado en el caso “La Joya Agro”
La Justicia de Brasil autorizó el regreso al país de Agostina Páez, la argentina acusada de racismo
“Memoria completa”: el video que el Gobierno publicó a 50 años del Golpe
Adorni encabezará mañana una conferencia de prensa en la Casa Rosada y cierra la semana con los Milei
La Plata Rugby Club y Los Tilos recordaron a sus rugbiers desaparecidos durante la última dictadura militar
Ejercitemos la memoria, para que no se repita: WOW lleva el mensaje a la vía pública
El joven Agustín Giay, excapitán de la Sub 20, dará el salto a la Selección mayor para reemplazar a Montiel
VIDEO. Un sodero perdió el control del camión y se estrelló contra un poste en Ensenada
La NASA anunció la construcción de una base permanente en la Luna
¿Otra vez juntos? La verdad sobre Sofía “La Reini” Gonet y Homero Pettinato
"Salió volando y no lo pudimos encontrar": desesperada búsqueda de un pato en La Plata
Messi llegó al país para sumarse a la Selección, dándole un gran abrazo a Chiqui Tapia
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Así funciona La Plata este martes de feriado nacional: micros, residuos, estacionamientro y más
“Cara de camión”: una historia que empezó muy mal y terminó peor
Un abogado sufrió un robo en un edificio céntrico de La Plata: se llevaron joyas
Comercios con los horarios más cortos, un cambio que se afianza en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Recondo le contestó al Fiscal de Estado, que sugirió que lo podía denunciar ante el Consejo de la Magistratura
Escuchar esta nota
El juez federal de La Plata Alberto Recondo reclamó al gobierno de la Provincia que indique, en un plazo de 24 horas, la cuenta bancaria por la que se trabará el embargo dispuesto por 157 mil millones de pesos, por el vertido de efluentes cloacales sin tratamiento. Pero, además, exhortó al fiscal de Estado, Hernán Gómez, de abstenerse de realizar “amenazas”, luego de que en un escrito anterior, el funcionario le advirtiera que de no corregir un oficio, podría denunciar al juez ante el Consejo de la Magistratura.
De este modo, el conflicto por el saneamiento cloacal desatado a comienzos de marzo, tensa aún más la relación entre la Justicia y el gobierno de Axel Kicillof. Como viene publicando este diario, el titular del juzgado federal Nº4 de La Plata, Alberto Recondo, resolvió trabar un embargo por 157.164.287.201 pesos, a depositarse como plazo fijo en una cuenta judicial, hasta tanto se inicien las obras de saneamiento cloacal en la Región, a partir de múltiples denuncias por el vertido de efluentes sin tratamiento en el arroyo Del Gato, provocando una grave contaminación.
Tras conocerse la medida judicial, la Provincia presentó un recurso de apelación que fue aceptado por el magistrado pero “al solo efecto devolutivo”. En términos prácticos, esto implica que la apelación no frena la medida: el embargo sigue en pie y debe cumplirse mientras la Cámara revise el planteo.
Entre sus argumentos, el gobierno bonaerense sostuvo que “no se puede exigir a la Provincia que sostenga con recursos propios obras que históricamente dependen del financiamiento nacional, mientras el Gobierno de Milei deserta de sus funciones básicas y nos quita lo que nos corresponde por ley”, señalaron fuentes cercanas al Ejecutivo provincial, mientras la Fiscalía de Estado prepara los argumentos para la apelación.
CHISPAZOS Y AMENAZAS
En ese contexto, y más allá de que el fallo fue apelado, EL DIA accedió a un nuevo oficio presentado por el fiscal de Estado, Hernán Gómez, en el que se advierte que la orden del juzgado dispone que el embargo se efectivice sobre “las cuentas que posea la Provincia de Buenos Aires” y que “el alcance de la medida excede los términos en que se ordenó la traba del embargo”. Por eso, dice el escrito, “se solicita que se deje sin efecto el libramiento del oficio ordenado, y se libre uno nuevo adecuando el texto a la resolución” ya emitida por el juez.
Seguidamente, el escrito judicial dirigido a Recondo, añade: “En caso de no observarse este requerimiento, esta representación se reserva la posibilidad de evaluar la presentación de una denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, sin perjuicio de su eventual responsabilidad por los innumerables perjuicios que tal proceder acarreará a la Provincia, por cuanto de efectivizarse la misma en los términos dispuestos en el oficio, se colocaría a mi representada en un estado de paralización de su funcionamiento”.
La respuesta del magistrado no tardó en llegar y, dejando sin efecto el oficio anterior librado al Banco Provincia, emitió uno nuevo en el que, teniendo en cuenta la presentación del Fiscal de Estado, requirió, como medida ordenatoria, “que se individualice, en el plazo de 24 horas, la cuenta -o cuentas- sobre la cual habrá de hacerse efectiva la traba del embargo dispuesto, con fondos suficientes para cubrir la suma de $157.164.287.201,64”.
Más allá de la modificación de la medida ordenada en el oficio anterior, Recondo, lanzó una dura advertencia a Gómez, al acusarlo de “amenazarlo” y le anticipó que implementará las sanciones que correspondan según la ley.
Según el texto al que accedió EL DIA, el juez federal respondió las palabras de Gómez en las que se reserva denunciarlo ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, con la siguiente advertencia: “Hágase saber al Señor Fiscal de Estado que, en lo sucesivo, deberá abstenerse de formular amenazas , bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por derecho”.
De este modo, el intercambio en esos términos entre el representante de la Provincia y el magistrado tensó aún más la relación entre la Provincia y la justicia, en torno al tema.
Como viene publicando este diario, si bien Recondo admitió la solicitud de apelación del Estado bonaerense, el embargo por la suma solicitada deberá hacerse efectivo hasta tanto resuelva la Cámara.
La resolución de Recondo se inscribe en una causa por daños ambientales iniciada en 2020 contra el Estado bonaerense, que viene acumulando advertencias de la Justicia por la falta de ejecución de obras clave para el tratamiento y disposición final de los líquidos cloacales que La Plata, Berisso y Ensenada descargan sin procesar en el sistema hídrico regional.
En términos técnicos, las obras en cuestión apuntan a construir y poner en funcionamiento un sistema de saneamiento capaz de captar, conducir, tratar y disponer adecuadamente los efluentes cloacales generados por los tres distritos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí