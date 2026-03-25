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La Ciudad |Ranking QS 2026

La UNLP, la segunda mejor universidad de Argentina en ranking mundial por su programa académico: artes, agricultura y antropología, en top 200

La UNLP, la segunda mejor universidad de Argentina en ranking mundial por su programa académico: artes, agricultura y antropología, en top 200
25 de Marzo de 2026 | 09:37

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La Universidad de Buenos Aires volvió a encabezar el sistema universitario argentino en el Ranking QS 2026 por disciplinas, con cinco carreras entre las 50 mejores del mundo sobre un total de 1500 analizadas. Sin embargo, detrás de ese liderazgo se consolidó la Universidad Nacional de La Plata, que se ubicó en el segundo lugar a nivel nacional (183°), con un desempeño sostenido en su oferta académica.

El ranking, elaborado por la consultora británica Quacquarelli Symonds, evalúa miles de programas universitarios en todo el mundo en función de indicadores como la reputación académica, la valoración de empleadores y la producción científica. En ese contexto, la UBA logró posicionar varias de sus carreras en la elite global, lo que le permite mantenerse como la principal referencia del país.

Pero uno de los datos más relevantes del informe es la ubicación de la Universidad Nacional de La Plata como segunda institución argentina (183° del mundo por programas académicos), consolidando su crecimiento en el plano académico. La UNLP se destaca por la amplitud y solidez de su oferta de carreras, con una fuerte presencia en distintas áreas del conocimiento y una sostenida valoración en los rankings internacionales.

En particular, el posicionamiento de la UNLP (458° del mundo a nivel general) responde a su desempeño en disciplinas específicas, donde logra ubicar múltiples carreras dentro de las mediciones globales. Esa diversidad académica aparece como uno de sus principales activos, en contraste con sistemas más concentrados en pocas áreas.

El ranking también refleja una tendencia: mientras la UBA mantiene una fuerte visibilidad internacional por carreras puntuales de alto impacto, la UNLP consolida un perfil más equilibrado, con presencia en múltiples campos y una estructura académica amplia. En mediciones anteriores, ya se había ubicado como la segunda universidad del país y entre las más destacadas de la región.

En ese escenario, el sistema universitario argentino muestra dos modelos complementarios. Por un lado, la UBA, con carreras altamente posicionadas a nivel global. Por otro, la UNLP, que se afirma como una institución integral, con un programa académico robusto y diversificado que le permite sostener el segundo lugar en el país.

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Según supo investigar El Día, entre los mejores programas educativos del mundo -sobre 1500 universidades analizadas-, a la UNLP la han destacado por los siguientes:

  • Antropología 101-200°
  • Agricultura 151-200°
  • Artes y Humanidades 183°

 

  • Ciencias Políticas 201-250°
  • Física y Astronomía 201-250°
  • Derecho: 201-250°
  • Arquitectura 201-260°
  • Ciencias Sociales 260°
  • Química 251-300°
  • Arte y Diseño 201-300°

 

  • Sociología 301-375°
  • Biología 301-400°
  • Naturales: 313°
  • Ingeniería y tecnología: 324°

 

  • Medicina: 451-500°
  • Ingeniería en sistemas 501-550°
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