Por un supuesto affaire: picante cruce entre Yanina Latorre y Evangelina Anderson

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Se armó y se dijeron de todo. Evangelina Anderson volvió a negar el polémico video que la vincularía con un hombre casado y desafió a que lo muestren. Yanina Latorre no se quedó callada, redobló la apuesta y lanzó una fuerte acusación que reavivó el escándalo.
Así, el cruce entre Yanina Latorre y Evangelina Anderson volvió a encenderse en las redes, con reproches sin escalas y una vieja polémica que suma tensión: el supuesto video en el que Evangelina aparecería con un hombre casado.
La discusión escaló luego de nuevos dichos de la modelo y la respuesta sin filtro de la conductora.
Todo se reactivó a partir de una entrevista de Evangelina. Allí, buscó despegarse de los rumores: aseguró que no se mete con hombres casados. Esa frase volvió a poner el tema en agenda.
Tras esas declaraciones, desde la cuenta de X de SQP lanzaron: "Evangelina sigue negando el polémico video…". Lejos de esquivar el tema, la modelo redobló la apuesta con un mensaje directo: "¿Qué polémico video? Muéstrenlo. Si no lo muestran es porque no existe. Yani me dijo que lo iba a mostrar y yo aún sigo esperando…".
Y entonces, Yanina no tardó: "Estás muy pendiente. Te lo dije en persona, no voy a mostrar el video! No me interesa lo que digas, siempre fuiste negadora serial, haces lo mismo con Ian Lucas… mandas fotos editadas con IA".
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Luego de ese mensaje, Evangelina tiró con dureza: "Mostrá el video y ahí acusame con pruebas de negadora serial. Mientras no muestres, la verdad la tengo yo". Con esa frase, redobló la presión y sostuvo su postura frente a la acusación.
Recordemos que, el mencionado conflicto tiene origen seis meses atrás, cuando Latorre aseguró tener grabado un encuentro de Anderson con un hombre casado. En ese momento, Evangelina lo negó y la enfrentó cara a cara, pidiéndole que mostrara las imágenes si eran reales. Yanina, desde el inicio, sostuvo que no lo haría porque ella no arruina familias.
Con el paso del tiempo, el tema parecía haber quedado atrás, pero esta nueva tanda de declaraciones lo volvió a instalar. La insistencia de Anderson en que el material no existe y la negativa de Latorre a mostrarlo alimentan la intriga.
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