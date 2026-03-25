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Espectáculos |Las redes con bandera a cuadros

Franco Colapinto aceleró en el escándalo entre Emilia Mernes y Tini Stoessel, pero se metió en boxes

Franco Colapinto aceleró en el escándalo entre Emilia Mernes y Tini Stoessel, pero se metió en boxes
25 de Marzo de 2026 | 08:05

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Después de que se confirmara su relación con Maia Reficco, Franco Colapinto generó revuelo en redes durante su viaje a Japón.

Así, el piloto argentino de F1 compartió una story en Instagram mirando un video de Martín Cirio sobre el escándalo que involucra a Emilia, Tini y Maria Becerra. "Qué corto se me va a hacer el viaje a Japón!!!!", escribió, llamando la atención por involucrarse en un tema mediático.

Colapinto, que actualmente compite con la escudería Alpine y se dirigía al circuito de Suzuka para la tercera fecha del calendario 2026 de Fórmula 1, suele mostrarse atento a lo que ocurre en la farándula argentina, incluso cuando está fuera del país.

El mencionado gesto generó cientos de comentarios, recordando situaciones anteriores en las que el piloto se había involucrado en otras polémicas. 

Finalmente, el piloto decidió finalmente borrar la story y mantenerse al margen, aunque el contenido ya había circulado ampliamente. A pesar de su intento de pasar desapercibido, la publicación quedó registrada por seguidores y medios digitales, multiplicando el impacto de su gesto. 

En medio de su agenda deportiva, este episodio vuelve a poner a Franco Colapinto en el centro de la atención, ahora no solo por su carrera en la F1, sino también por su relación con Maia Reficco, quien lo habría acompañado a Japón. 

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