De generación en generación: los comercios que pueden convertirse en patrimonio vivo de La Plata
De generación en generación: los comercios que pueden convertirse en patrimonio vivo de La Plata
Escándalo en la AFA: chats revelan presuntos pagos de sobres y manipulación de arbitrajes
¿Tortilla en mal estado? Otro testimonio alimenta el escándalo en La Plata
El precio del petróleo afloja y baja de los U$S100: las razones
¡Atención! Cambió el horario de atención en bancos públicos y privados: a qué hora abren
El fallo por el saneamiento cloacal en el Gran La Plata: el juez advierte sobre “amenazas” tras el embargo a la Provincia
Qué se sabe de la muerte de la estudiante de 25 años en La Plata: las hipótesis
Baobab lanza su propio Hot Sale con descuentos imperdibles en todo el salón
Franco Colapinto aceleró en el escándalo entre Emilia Mernes y Tini Stoessel, pero se metió en boxes
Por un supuesto affaire: picante cruce entre Yanina Latorre y Evangelina Anderson
Miércoles a puro sol y con máxima de 24º en La Plata, pero hay malas noticias de cara al finde
Camino Belgrano | Así son los desvíos por las obras del shopping: el mapa de cortes
Conmoción en San Carlos por una tragedia que involucró a un bebé
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
La abogada juzgada en Brasil no irá a prisión y podrá volver al país
Nueva plazoleta y homenaje de Alak a un desaparecido en Tolosa
Arcor y Danone se quedaron con La Serenísima y todo el grupo Mastellone
Los números de la suerte del miércoles 25 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
"Salió volando y no lo pudimos encontrar": el relato de la desesperada búsqueda de un pato en La Plata
¿Cómo será y qué se sabe de la base lunar? La NASA establece una nueva prioridad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Después de que se confirmara su relación con Maia Reficco, Franco Colapinto generó revuelo en redes durante su viaje a Japón.
Así, el piloto argentino de F1 compartió una story en Instagram mirando un video de Martín Cirio sobre el escándalo que involucra a Emilia, Tini y Maria Becerra. "Qué corto se me va a hacer el viaje a Japón!!!!", escribió, llamando la atención por involucrarse en un tema mediático.
Colapinto, que actualmente compite con la escudería Alpine y se dirigía al circuito de Suzuka para la tercera fecha del calendario 2026 de Fórmula 1, suele mostrarse atento a lo que ocurre en la farándula argentina, incluso cuando está fuera del país.
El mencionado gesto generó cientos de comentarios, recordando situaciones anteriores en las que el piloto se había involucrado en otras polémicas.
Finalmente, el piloto decidió finalmente borrar la story y mantenerse al margen, aunque el contenido ya había circulado ampliamente. A pesar de su intento de pasar desapercibido, la publicación quedó registrada por seguidores y medios digitales, multiplicando el impacto de su gesto.
En medio de su agenda deportiva, este episodio vuelve a poner a Franco Colapinto en el centro de la atención, ahora no solo por su carrera en la F1, sino también por su relación con Maia Reficco, quien lo habría acompañado a Japón.
LE PUEDE INTERESAR
Por un supuesto affaire: picante cruce entre Yanina Latorre y Evangelina Anderson
LE PUEDE INTERESAR
Satoshi Kon vuelve al cine: viaje al límite de lo real
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí