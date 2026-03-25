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Se incendió un depósito en Merlo y volaron garrafas en medio de fuertes explosiones

Se incendió un depósito en Merlo y volaron garrafas en medio de fuertes explosiones
25 de Marzo de 2026 | 08:41

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Un depósito de garrafas se incendia en la localidad bonaerense de Mariano Acosta, en el partido de Merlo, y hay un gran operativo de Bomberos. Los vecinos debieron autoevacuarse y reportan que se escuchan explosiones.

El incendio se originó en un depósito ubicado sobre la calle Constituyentes, entre Bustillo y Colombres. 

En el lugar trabajaban seis dotaciones de bomberos trabajando, pero el operativo es complicado debido a que las garrafas explotan y vuelan cerca de 200 metros a la redonda, lo que genera un riesgo latente.

El reporte de heridos indica que al menos tres empleados debieron ser trasladados al hospital luego de resultar con lesiones. 

“Se escuchan explosiones a 15 cuadras del depósito”, contó un vecino. Además, quienes viven cerca del lugar expresan que “no se puede respirar” y que tienen miedo de salir de sus casas.

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